Лукашенко на участке: «Если не нравится, как выборы организует президент, можете выбрать нового»

Источник материала: Tut.by

«Мы проводим выборы для себя, по нашим законам. Если обществу не нравится, как это организует президент, в следующем году смогут выбрать нового. Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду», — заявил 17 ноября Александр Лукашенко на избирательном участке № 506, где он голосовал на парламентских выборах.



Фото из архива. Пресс-служба президента Беларуси

Президент прокомментировал провокации во время кампании и выборов:

— Я знаю 6 случаев, когда поступили таким образом. У нас они задокументированы, и мы с этими людьми разберемся по закону. Я просто сейчас прошу людей не создавать проблем. Надо потерпеть. Проведем выборы и разберемся. Я отдал распоряжение милиции и спецслужбам пресекать жестоко такие вещи. Члены комиссий от меня получат железную защиту. Я очень быстро могу призвать к ответу, вы знаете меня не первый год.

«Это репетиция главных выборов», — считает президент. — «Они [провокаторы] щупают, пробуют на зуб — на площадях и участках. Они давят на наших людей [членов избирательных комиссий] - а это простые врачи, учителя, инженеры… Мы свою страну никому не отдадим. Это наша страна. Мы ее будем защищать и наших людей как положено — по закону».

Лукашенко заявил, что «озабочен, как будут оценены выборы. Переживаю, как воспримут наши выборы… Но я по этому поводу „париться“ не привык. Мы проводим выборы для себя, по нашим законам. Если обществу не нравится, как это организует президент, в следующем году смогут выбрать нового. Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду… Главное, чтобы эти выборы были в соответствии с нашим законодательством. Рекомендации БДИПЧ ОБСЕ? Их никто в мире не слушает. А вот мы серьезно воспринимаем их мнение. Демократия? Но обманывать народ ради каких-то партий мы не будем».

Напомним, о том, что организаторы выборов «не позволят издеваться над избирательными комиссиями», сегодня заявила и глава ЦИК Лидия Ермошина.

17 ноября — основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. На 110 кресел в Овальном зале Дома правительства претендует 513 кандидатов.

Избирательные участки сегодня открыты с 8.00 до 20.00. Посмотреть адрес своего участка можно на сайте ЦИК .

На 10.00 уже проголосовало 38,86% избирателей.