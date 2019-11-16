|
«Заменил сестре родителей». Истории братьев и сестер с большой разницей в возрасте
17.11.2019 12:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Многие согласятся — здорово быть не единственным ребенком в семье, но это не всегда легко и весело (по крайней мере, первое время). Мы пригласили в студию братьев и сестер, у которых разница в возрасте больше 12 лет. Они рассказали, как и почему ссорились, как взрослели вместе, как ревновали родителей друг к другу, и кого, по их мнению, мама и папа любят больше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Брата любят больше, потому что он хороший».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)