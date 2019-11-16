«Заменил сестре родителей». Истории братьев и сестер с большой разницей в возрасте

Источник материала: Tut.by

Многие согласятся — здорово быть не единственным ребенком в семье, но это не всегда легко и весело (по крайней мере, первое время). Мы пригласили в студию братьев и сестер, у которых разница в возрасте больше 12 лет. Они рассказали, как и почему ссорились, как взрослели вместе, как ревновали родителей друг к другу, и кого, по их мнению, мама и папа любят больше.