«Нахрена кому нужен такой союз?» Лукашенко эмоционально высказался об отношениях с Россией

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко после голосования на парламентских выборах ответил на вопрос журналистов о том, как ведутся переговоры с Россией в рамках дорожной карты об интеграции. «Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам нашего общества, — заявил глава государства. — Не парьтесь в этом направлении, я не меньший патриот, чем вы».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Самый главный принцип — суверенитет и независимость нашего общества, — отметил Лукашенко. — Не надо никакой конспирологии. Все ведется открыто, и последний раз премьер-министр сказал — это выработанная позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводорода, по открытию рынков для наших производителей, как следует, снятию барьеров, никакие дорожные карты не будут подписаны.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь «не хочет быть нахлебником» и настаивает на равных условиях для всех субъектов хозяйствования.

— Китай и Америка начали торговую войну. Почему? Потому что Трамп обнаружил, что они от этой торговли теряют, дефицит в торговом балансе на сотни миллиардов долларов. А вы знаете, какой дефицит у нас от торговли с Россией? Под 9 млрд долларов ежегодно. То есть мы продаем туда меньше, чем они нам, на 9 млрд долларов. Скажите, где мне взять эти 9 млрд, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Естественно, углеводорода у нас нет. Эти деньги надо заработать на российском рынке. А нам выставили барьер и не пускают по отдельным видам товаров. Это правильно? Нет.

При этом глава государства заверил, что Беларусь не намерена начинать торговые войны с Россией.

— Когда ты вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем, с каждым годом будет лучше. А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, нахрена нужен кому такой союз? Я уже говорю по-деревенски, по-крестьянски, по-мужицки. Вот наша позиция. Об этом знает президент России. Мы с ним друзья. Я ему открыто это могу сказать, да еще похлеще. И он мне может сказать. Что же это за союз, когда мы с каждым годом теряем и условия ухудшаются? Это ненормально. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования.