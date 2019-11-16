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Самолет за 50 млн долларов, скандальная видеозапись и «терпеть или писать». Тест по новостям

17.11.2019 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На минувшей неделе продолжались громкие суды по коррупционным делам чиновников и медиков. Бывшие топ-менеджеры БелОМО (теперь уже глубокие пенсионеры) получили свои немалые тюремные сроки. Президент впервые за последние несколько лет выехал в Европу — посетил с двухдневным официальным визитом Австрию. А еще в стране не без скандалов проходило предварительное голосование.

А вы уже побывали на избирательном участке? Нет, мы ни на что не намекаем, а просто интересуемся! И предлагаем пройти наш тест, чтобы узнать, не пропустили ли вы что-нибудь интересное из новостей недели.

 
Теги: Новости
 
 
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А вы уже побывали на избирательном участке? Нет, мы ни на что не намекаем, а просто интересуемся! И предлагаем пройти наш тест, чтобы узнать, не пропустили ли вы...
 
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