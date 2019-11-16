Самолет за 50 млн долларов, скандальная видеозапись и «терпеть или писать». Тест по новостям

Источник материала: Tut.by

На минувшей неделе продолжались громкие суды по коррупционным делам чиновников и медиков . Бывшие топ-менеджеры БелОМО (теперь уже глубокие пенсионеры) получили свои немалые тюремные сроки . Президент впервые за последние несколько лет выехал в Европу — посетил с двухдневным официальным визитом Австрию. А еще в стране не без скандалов проходило предварительное голосование.

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