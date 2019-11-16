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На избирательных участках можно приобрести вкусные продукты по цене производителя
17.11.2019 12:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК основному дню выборов подготовилась выездная торговля. На избирательных участках можно приобрести вкусные продукты по цене производителя. И это уже стало хорошей традицией.
Наш корреспондент Ксения Лебедева изучила ассортимент (прямое включение). Атмосфера на выборах праздничная. Мы заметили, что традиции не меняются - как и прежде на избирательные участки голосовать за своего представителя в парламенте приходят с детьми. Особое настроение создают самодеятельные и профессиональные творческие коллективы. В течение дня на разных площадках столицы также запланировано выступление известных белорусских исполнителей. За утро это уже третий избирательный участок, который посетила наша съемочная группа.
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К основному дню выборов подготовилась выездная торговля. На избирательных участках можно приобрести вкусные продукты по цене производителя. И это уже стало...
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