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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На избирательных участках можно приобрести вкусные продукты по цене производителя К основному дню выборов подготовилась выездная торговля. На избирательных участках можно приобрести вкусные продукты по цене производителя. И это уже стало...

К основному дню выборов подготовилась выездная торговля. На избирательных участках можно приобрести вкусные продукты по цене производителя. И это уже стало хорошей традицией.Наш корреспондентизучила ассортиментАтмосфера на выборах праздничная. Мы заметили, что традиции не меняются - как и прежде на избирательные участки голосовать за своего представителя в парламенте приходят с детьми. Особое настроение создают самодеятельные и профессиональные творческие коллективы. В течение дня на разных площадках столицы также запланировано выступление известных белорусских исполнителей. За утро это уже третий избирательный участок, который посетила наша съемочная группа.