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Николай Козеко каждый раз подходит к выбору кандидатов в Палату представителей взвешенно и внимательно
17.11.2019 12:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ такой день голосуют и те, кто флаг Беларуси не единожды поднимал на вершину спортивного олимпа. Главный тренер национальной команды по фристайлу Николай Козеко, воспитавший не одну плеяду олимпийских чемпионов, взвешенно и внимательно каждый раз подходит к выбору кандидатов в Палату представителей Национального собрания.
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Николай Козеко каждый раз подходит к выбору кандидатов в Палату представителей взвешенно и внимательно
В такой день голосуют и те, кто флаг Беларуси не единожды поднимал на вершину спортивного олимпа. Главный тренер национальной команды по фристайлу Николай Козеко,...
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