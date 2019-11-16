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В Гродно на одном из избирательных участков организовали еще и детские выборы
17.11.2019 12:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМаленькие горожане, которые пришли со своими родителями, имеют возможность проголосовать за своего импровизированного кандидата. Вместо фамилий в бюллетенях фрукты и овощи. На участке все как у взрослых - закрытая кабинка для голосования и опечатанный ящик.
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Маленькие горожане, которые пришли со своими родителями, имеют возможность проголосовать за своего импровизированного кандидата. Вместо фамилий в бюллетенях...
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