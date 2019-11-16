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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно на одном из избирательных участков организовали еще и детские выборы Маленькие горожане, которые пришли со своими родителями, имеют возможность проголосовать за своего импровизированного кандидата. Вместо фамилий в бюллетенях...

Маленькие горожане, которые пришли со своими родителями, имеют возможность проголосовать за своего импровизированного кандидата. Вместо фамилий в бюллетенях фрукты и овощи. На участке все как у взрослых - закрытая кабинка для голосования и опечатанный ящик.