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Активно голосуют на парламентских выборах жители Витебской области
17.11.2019 12:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАктивно голосуют на парламентских выборах и жители Витебской области. Избиратели досконально изучили программы кандидатов в депутаты.
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Активно голосуют на парламентских выборах и жители Витебской области. Избиратели досконально изучили программы кандидатов в депутаты.
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