ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня в Пинских районном и городском исполкомах чествовали новых депутатов верхней палаты парламента

17.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Сегодня в Пинских районном и городском исполкомах чествовали новых депутатов верхней палаты парламента

Свидетельства новоизбранным депутатам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь сегодня вручены в Пинских районном и городском исполнительных комитетах.

Напомним, что 7 ноября депутаты Советов базового уровня избрали своих представителей в Совет Республики Национального собрания седьмого созыва. Кандидатами от Брестской области выдвигались восемь человек. Все они получили поддержку абсолютного большинства голосующих.

Интересно, что если ранее от Пинщины в верхнюю палату парламента избирался один человек, то теперь их двое. Работать над усовершенствованием законодательной базы страны и представлять интересы своего региона здесь будут директор ОАО «Парохонское» Владимир Федорович Хроленко и заведующая нотариальной конторой Пинска Ирина Юльяновна Сачковская. К слову, Владимир Хроленко избран депутатом и от Ивановского района, поэтому нужды соседнего края также будут в поле зрения нового сенатора.

По поручению Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов свидетельства новым депутатам в торжественной обстановке вручил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец. Поздравили депутатов и высказали надежду на тесное взаимодействие в интересах Пинщины председатели районного и городского исполнительных комитетов Игорь Брилевич и Иван Ребковец.

Сегодня в Пинских районном и городском исполкомах чествовали новых депутатов верхней палаты парламента

Слева направо: Иосиф Гузич, Игорь Брилевич, Владимир Хроленко, Валерий Ребковец.

Сегодня в Пинских районном и городском исполкомах чествовали новых депутатов верхней палаты парламента

Иван Ребковец, Ирина Сачковская и Валерий Ребковец

Напутствуя новых депутатов от Брестчины сразу после избрания 7 ноября, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отметил, что от представителей верхней палаты парламента ждут серьезной, вдумчивой работы. Совместно с депутатами Палаты представителей Национального собрания, которых белорусский народ избирает сегодня, 17 ноября, им предстоит работать над актами законодательства, направленными на решение задач по обеспечению стабильности и спокойствия в обществе, устойчивой работы экономики, развитию социальной сферы.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Свидетельства новоизбранным депутатам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь сегодня вручены в Пинских районном и городском...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Нахрена кому нужен такой союз?» Лукашенко эмоционально высказался об отношениях с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика