Сегодня в Пинских районном и городском исполкомах чествовали новых депутатов верхней палаты парламента

Источник материала: Полесская правда





Свидетельства новоизбранным депутатам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь сегодня вручены в Пинских районном и городском исполнительных комитетах.

Напомним, что 7 ноября депутаты Советов базового уровня избрали своих представителей в Совет Республики Национального собрания седьмого созыва. Кандидатами от Брестской области выдвигались восемь человек. Все они получили поддержку абсолютного большинства голосующих.

Интересно, что если ранее от Пинщины в верхнюю палату парламента избирался один человек, то теперь их двое. Работать над усовершенствованием законодательной базы страны и представлять интересы своего региона здесь будут директор ОАО «Парохонское» Владимир Федорович Хроленко и заведующая нотариальной конторой Пинска Ирина Юльяновна Сачковская. К слову, Владимир Хроленко избран депутатом и от Ивановского района, поэтому нужды соседнего края также будут в поле зрения нового сенатора.

По поручению Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов свидетельства новым депутатам в торжественной обстановке вручил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец. Поздравили депутатов и высказали надежду на тесное взаимодействие в интересах Пинщины председатели районного и городского исполнительных комитетов Игорь Брилевич и Иван Ребковец.

Напутствуя новых депутатов от Брестчины сразу после избрания 7 ноября, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отметил, что от представителей верхней палаты парламента ждут серьезной, вдумчивой работы. Совместно с депутатами Палаты представителей Национального собрания, которых белорусский народ избирает сегодня, 17 ноября, им предстоит работать над актами законодательства, направленными на решение задач по обеспечению стабильности и спокойствия в обществе, устойчивой работы экономики, развитию социальной сферы.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

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