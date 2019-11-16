Лукашенко рассказал, за кого проголосовал на парламентских выборах

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко проголосовал на выборах в парламент на участке, который находится в университете физкультуры.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Президент традиционно делает выбор на участке, который расположен в университете физкультуры. Здесь же голосуют и другие высокопоставленные жители Дроздов, известные спортсмены и обычные студенты.

На нынешних выборах по этому округу баллотируются шесть кандидатов:

один из двух самых молодых кандидатов нынешней кампании — 21-летний безработный, член партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Евгений Караулов;

замдиректора по идеологической работе и социально-бытовым вопросам «Минскремстроя» Игорь Кириленков;

исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов;

директор ООО, член Либерально-демократической партии Иван Литвинюк;

судья Верховного суда Светлана Любецкая;

старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусского государственного аграрного технического университета, член партии «Справедливый мир» Александр Опарин.

Лукашенко приехал голосовать около 11 утра. Его встречали глава Администрации президента Наталья Кочанова и мэр Минска Анатолий Сивак.

С каждым членом комиссии президент поздоровался за руку:

— Вы бойцы видимого фронта, — похвалил он.

Перед кабинкой уточнил: «Ручка там есть?». Проголосовав, Александр Лукашенко не стал скрывать, кого выбрал.

— Если вы посмотрите на список, сразу поймете, за кого я голосовал. Если человека я когда-то назначил, а он за это время ничего плохого не сделал — только хорошее, я за него имею право сейчас проголосовать. Наверное, здесь ничего секретного не будет.

Президент рассказал, что несет ответственность за каждую ветвь власти:

— Это мои дети, я должен их лелеять, содержать в порядке и т.д. (…) Сегодня мы выбираем парламент, и я думаю, образно говоря, как они будут одеты, где они будут работать (…), кто будет руководить комиссиями — это должны быть подготовленные люди. Должен ли я быть озабочен проблемой, кого изберут? Конечно. Некоторые полагают так: вот пришли люди, избрали, будем кричать, шуметь в парламенте, и жить мы будем хорошо. Для меня изначально это очень серьезный практичный вопрос, я никогда не скрывал, что мы будем поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в этом парламенте.