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Лукашенко рассказал, за кого проголосовал на парламентских выборах
17.11.2019 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко проголосовал на выборах в парламент на участке, который находится в университете физкультуры.
Президент традиционно делает выбор на участке, который расположен в университете физкультуры. Здесь же голосуют и другие высокопоставленные жители Дроздов, известные спортсмены и обычные студенты.
На нынешних выборах по этому округу баллотируются шесть кандидатов:
Лукашенко приехал голосовать около 11 утра. Его встречали глава Администрации президента Наталья Кочанова и мэр Минска Анатолий Сивак.
С каждым членом комиссии президент поздоровался за руку:
— Вы бойцы видимого фронта, — похвалил он.
Перед кабинкой уточнил: «Ручка там есть?». Проголосовав, Александр Лукашенко не стал скрывать, кого выбрал.
— Если вы посмотрите на список, сразу поймете, за кого я голосовал. Если человека я когда-то назначил, а он за это время ничего плохого не сделал — только хорошее, я за него имею право сейчас проголосовать. Наверное, здесь ничего секретного не будет.
Президент рассказал, что несет ответственность за каждую ветвь власти:
— Это мои дети, я должен их лелеять, содержать в порядке и т.д. (…) Сегодня мы выбираем парламент, и я думаю, образно говоря, как они будут одеты, где они будут работать (…), кто будет руководить комиссиями — это должны быть подготовленные люди. Должен ли я быть озабочен проблемой, кого изберут? Конечно. Некоторые полагают так: вот пришли люди, избрали, будем кричать, шуметь в парламенте, и жить мы будем хорошо. Для меня изначально это очень серьезный практичный вопрос, я никогда не скрывал, что мы будем поддерживать определенных людей, которые будут конструктивно работать в этом парламенте.
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Александр Лукашенко проголосовал на выборах в парламент на участке, который находится в университете физкультуры.
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