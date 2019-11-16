ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Отвернем головы и повыворачиваем руки». Президент прокомментировал инциденты в избиркомах в регионах

17.11.2019 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Я сказал спецслужбам и милиции чтобы они жестко пресекали подобные случаи. Жестко — это значит, если какой-то мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, то чтобы ему вставили мозги так, чтобы больше этого не хотелось», — эмоционально высказался президент после голосования на парламентских выборах на участке № 506 в Минске.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Поясним: Лукашенко говорит о ситуации в Бресте на участке голосования № 37, где наблюдатель от кампании «Право выбора» Юрий Вощенчук снял на видео Анастасию Куличкову, которая, по его мнению, пыталась вбросить в урну для досрочного голосования стопку бюллетеней. У нее потом, по словам председателя комиссии, случился нервный срыв.

— …Вы понимаете о чем я говорю? Вы знаете, как это умеют милиционеры делать. Я тут сам виноват, что раньше их сдерживал, мол, давайте спокойно, давайте по-человечески… Вот сидят члены комиссии, в чем они виноваты? Они работают, их попросили, они же даже денег не получают… А вы их начинаете третировать.

Поясним: президент говорит о случае в Могилеве, о котором вчера писали белорусские СМИ: там неизвестные узнали домашний адрес председателя участковой избирательной комиссии № 32 Марины Зуборенко и расклеили листовки на каждом из подъездов многоэтажки. В них было написано, что на участке уже выбрали депутата и все благодаря председателю. Там же был напечатан домашний адрес и требование призвать председателя к ответственности.

— Мне проще. На меня грязюку льют, я сижу в лесу за забором. А она [Марина Зуборенко] ходит по улицам. Женщина, а на нее пальцем тыкают, у нее дети, семья, муж. Каково ей? Почему она, делая доброе дело, должна это терпеть?.. Отвернем головы и повыворачиваем руки тем, кто будет себя подобным образом вести.

Лукашенко сообщил, что ему известно 6 случаев провокаций во время кампании и выборов:

— У нас они задокументированы, и мы с этими людьми разберемся по закону. Я просто сейчас прошу людей не создавать проблем. Надо потерпеть. Проведем выборы и разберемся. Я отдал распоряжение милиции и спецслужбам пресекать жестоко такие вещи. Члены комиссий от меня получат железную защиту. Я очень быстро могу призвать к ответу, вы знаете меня не первый год.

«Это репетиция главных выборов», — считает президент. — «Они [провокаторы] щупают, пробуют на зуб — на площадях и участках. Они давят на наших людей [членов избирательных комиссий] - а это простые врачи, учителя, инженеры… Мы свою страну никому не отдадим. Это наша страна. Мы ее будем защищать и наших людей как положено — по закону».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Если какой-то мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, надо, чтобы ему вставили мозги так, чтобы больше этого не хотелось».
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко рассказал, за кого проголосовал на парламентских выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика