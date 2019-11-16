«Отвернем головы и повыворачиваем руки». Президент прокомментировал инциденты в избиркомах в регионах

Источник материала: Tut.by

«Я сказал спецслужбам и милиции чтобы они жестко пресекали подобные случаи. Жестко — это значит, если какой-то мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, то чтобы ему вставили мозги так, чтобы больше этого не хотелось», — эмоционально высказался президент после голосования на парламентских выборах на участке № 506 в Минске.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Поясним: Лукашенко говорит о ситуации в Бресте на участке голосования № 37, где наблюдатель от кампании «Право выбора» Юрий Вощенчук снял на видео Анастасию Куличкову, которая, по его мнению, пыталась вбросить в урну для досрочного голосования стопку бюллетеней. У нее потом, по словам председателя комиссии, случился нервный срыв .

— …Вы понимаете о чем я говорю? Вы знаете, как это умеют милиционеры делать. Я тут сам виноват, что раньше их сдерживал, мол, давайте спокойно, давайте по-человечески… Вот сидят члены комиссии, в чем они виноваты? Они работают, их попросили, они же даже денег не получают… А вы их начинаете третировать.

Поясним: президент говорит о случае в Могилеве, о котором вчера писали белорусские СМИ: там неизвестные узнали домашний адрес председателя участковой избирательной комиссии № 32 Марины Зуборенко и расклеили листовки на каждом из подъездов многоэтажки. В них было написано, что на участке уже выбрали депутата и все благодаря председателю. Там же был напечатан домашний адрес и требование призвать председателя к ответственности.

— Мне проще. На меня грязюку льют, я сижу в лесу за забором. А она [Марина Зуборенко] ходит по улицам. Женщина, а на нее пальцем тыкают, у нее дети, семья, муж. Каково ей? Почему она, делая доброе дело, должна это терпеть?.. Отвернем головы и повыворачиваем руки тем, кто будет себя подобным образом вести.

Лукашенко сообщил, что ему известно 6 случаев провокаций во время кампании и выборов:

— У нас они задокументированы, и мы с этими людьми разберемся по закону. Я просто сейчас прошу людей не создавать проблем. Надо потерпеть. Проведем выборы и разберемся. Я отдал распоряжение милиции и спецслужбам пресекать жестоко такие вещи. Члены комиссий от меня получат железную защиту. Я очень быстро могу призвать к ответу, вы знаете меня не первый год.

«Это репетиция главных выборов», — считает президент. — «Они [провокаторы] щупают, пробуют на зуб — на площадях и участках. Они давят на наших людей [членов избирательных комиссий] - а это простые врачи, учителя, инженеры… Мы свою страну никому не отдадим. Это наша страна. Мы ее будем защищать и наших людей как положено — по закону».