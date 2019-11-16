|
«Эти слова не испугали». Как отреагировал экс-наблюдатель на обещание Лукашенко «отвернуть голову»
17.11.2019 14:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
17 ноября президент Александр Лукашенко прокомментировал инцидент на избирательном участке № 37 по Брестскому-Восточному округу в Бресте, где теперь уже бывший наблюдатель от кампании «Право выбора» Юрий Вощенчук
— Я сказал спецслужбам и милиции, чтобы они жестко пресекали подобные случаи. Жестко — это значит, если какой-то мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, то чтобы ему вставляли мозги так, чтобы больше этого не хотелось, — сказал журналистам президент.
Лукашенко также отметил, что все случаи провокаций на избирательных участках задокументированы:
— И мы с этими людьми разберемся по закону. Я просто сейчас прошу не создавать проблем. Надо потерпеть. Проведем выборы и разберемся.
После заявления президента TUT.BY связался с Юрием Вощенчуком, который является доверенным лицом кандидата в депутаты от Белорусской социал-демократической партии Анны Канюс.
Молодой человек с заявлением Александра Лукашенко еще не успел ознакомиться, но отметил, что слова главы государства его не испугали:
— Не скажу, что меня эти слова испугали. Одно дело — говорить. Другое — предпринимать что-то. Я считаю, что мы в правовом государстве живем, и если есть какие-то инсинуации, то нужно проводить разбирательство должным образом.
Что произошло?
13 ноября на участке голосования № 37 на улице Луцкой, 10 наблюдатель Юрий Вощенчук снял на видео девушку, которая, по его мнению, пыталась вбросить в урну для досрочного голосования стопку бюллетеней. Ролик он выложил в интернет.
В тот же день скандальную запись
На следующий день мнение по ситуации TUT.BY
14 ноября ролик также
— Он совершил злостное нарушение закона и гражданского, и избирательного. Во-первых, никого нельзя снимать — ни девушек, ни юношей — без их согласия. Снимать на избирательном участке можно только с согласия председателя участковой комиссии. Нельзя вертеться около ящика для голосования. И тем более нельзя требовать что-либо у граждан. Он что, участковый оперуполномоченный, чтобы ему демонстрировали, что у них находится в руках? — заявила Ермошина.
15 ноября Юрия Вощенчука
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я считаю, что мы живем в правовом государстве», - отметил молодой человек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)