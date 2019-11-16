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«Эти слова не испугали». Как отреагировал экс-наблюдатель на обещание Лукашенко «отвернуть голову»

17.11.2019 14:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 ноября президент Александр Лукашенко прокомментировал инцидент на избирательном участке № 37 по Брестскому-Восточному округу в Бресте, где теперь уже бывший наблюдатель от кампании «Право выбора» Юрий Вощенчук снял на видео Анастасию Куличкову, которая, по его мнению, пыталась вбросить в урну для досрочного голосования стопку бюллетеней. У нее потом, по словам председателя комиссии, случился нервный срыв. Как на слова президента отреагировал экс-наблюдатель?

— Я сказал спецслужбам и милиции, чтобы они жестко пресекали подобные случаи. Жестко — это значит, если какой-то мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, то чтобы ему вставляли мозги так, чтобы больше этого не хотелось, — сказал журналистам президент.

Лукашенко также отметил, что все случаи провокаций на избирательных участках задокументированы:

— И мы с этими людьми разберемся по закону. Я просто сейчас прошу не создавать проблем. Надо потерпеть. Проведем выборы и разберемся.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После заявления президента TUT.BY связался с Юрием Вощенчуком, который является доверенным лицом кандидата в депутаты от Белорусской социал-демократической партии Анны Канюс.

Молодой человек с заявлением Александра Лукашенко еще не успел ознакомиться, но отметил, что слова главы государства его не испугали:

— Не скажу, что меня эти слова испугали. Одно дело — говорить. Другое — предпринимать что-то. Я считаю, что мы в правовом государстве живем, и если есть какие-то инсинуации, то нужно проводить разбирательство должным образом.


Юрий Вощенчук. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Что произошло?

13 ноября на участке голосования № 37 на улице Луцкой, 10 наблюдатель Юрий Вощенчук снял на видео девушку, которая, по его мнению, пыталась вбросить в урну для досрочного голосования стопку бюллетеней. Ролик он выложил в интернет.

В тот же день скандальную запись прокомментировала его героиня — педагог-психолог детского сада — начальной школы Анастасия Куличкова. Она сообщила, что в руках держала один сложенный втрое бюллетень, а не стопку.

На следующий день мнение по ситуации TUT.BY высказала председатель этой участковой комиссии и по совместительству начальница Анастасии — Татьяна Мосина. Она категорически отрицала, что 13 ноября на ее участке была попытка вброса бюллетеней. По словам председателя, в тот день она выдала Анастасии, которая пришла проголосовать, один бюллетень.

14 ноября ролик также прокомментировала глава ЦИК Лидия Ермошина. Она сообщила журналистам, что снявший видео наблюдатель нарушил закон и должен быть лишен аккредитации.

— Он совершил злостное нарушение закона и гражданского, и избирательного. Во-первых, никого нельзя снимать — ни девушек, ни юношей — без их согласия. Снимать на избирательном участке можно только с согласия председателя участковой комиссии. Нельзя вертеться около ящика для голосования. И тем более нельзя требовать что-либо у граждан. Он что, участковый оперуполномоченный, чтобы ему демонстрировали, что у них находится в руках? — заявила Ермошина.

15 ноября Юрия Вощенчука лишили аккредитации наблюдателя на избирательном участке № 37.

 
Теги: Брест
 
 
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