Многодетная мама: «Отдаю свой голос за счастливое будущее детей»

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Белорусы из 516 кандидатов выберут 110 депутатов. К обеду на избирательных участках стало особенно многолюдно. Свою активную гражданскую позицию проявила и борисовчанка Ольга Барабанкина. Семья Ольги в этом году получила статус многодетной. Всем семейством Барабанкины пришли на свой избирательный участок, расположенный в ГУО "Средняя школа № 2 г.Борисова".

– С программой каждого из кандидатов я ознакомилась заранее, поэтому бюллетень заполнила без раздумий – отдала свой голос за счастливое будущее детей, – рассказала корреспонденту «А» Ольга.

Дети в этой семье голосовать пока не могут, но вместе с родителями с удовольствием пришли на выборы, все в отличном настроении.

– Пришли всей семьей. Хотим своим личным примером показать детям, что мнение каждого гражданина имеет значение. Знали, что для избирателей будет подготовлена развлекательная программа, организован буфет. Туда мы сейчас и отправимся с детьми за вкусными пирожными. Основной день выборов – это праздничный день, хотим, чтобы дети его запомнили и получили хорошие впечатления, – поделилась многодетная мама.

Елена Михайловна Горецкая, председатель участковой избирательной комиссии N9 62-го Борисовского городского избирательного округа, рассказала, что всего за избирательным участком № 9 закреплено 2367 борисовчан, около 30% из них проголосовали досрочно.

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