ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В МВД 18 ноября состоится презентация kids.pomogut.by

17.11.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

В пресс-конференции примут участие представители министерств внутренних дел, образования и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Основной целью kids.pomogut.by является безопасность и предотвращение сексуального насилия в сети интернет, а также профилактика наркомании среди детей и подростков. На сайте доступным языком рассказывается об опасностях, подстерегающих детей в виртуальном пространстве. Что такое «грумминг», «буллинг»,  как не затеряться в игровом виртуальном мире, что делать, если на компьютер пришло предложение сомнительного характера, – об этом и многом другом несовершеннолетние, родители и педагоги узнать могут в режиме онлайн и получить квалифицированную помощь.

Мероприятие в МВД состоится по адресу: г. Минск, ул. Городской вал, 4. Начало в 15:00.

По вопросам аккредитации обращаться  в УИОС МВД.

Контактные телефоны: 218-73-71; 218-79-12; 218-76-99

https://mvd.gov.by/ru/news/6179

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве внутренних дел 18 ноября состоится презентация kids.pomogut.by – второй ветви сайта POMOGUT.BY.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Эти слова не испугали». Как отреагировал экс-наблюдатель на обещание Лукашенко «отвернуть голову»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика