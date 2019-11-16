В МВД 18 ноября состоится презентация kids.pomogut.by

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В пресс-конференции примут участие представители министерств внутренних дел, образования и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Основной целью kids.pomogut.by является безопасность и предотвращение сексуального насилия в сети интернет, а также профилактика наркомании среди детей и подростков. На сайте доступным языком рассказывается об опасностях, подстерегающих детей в виртуальном пространстве. Что такое «грумминг», «буллинг», как не затеряться в игровом виртуальном мире, что делать, если на компьютер пришло предложение сомнительного характера, – об этом и многом другом несовершеннолетние, родители и педагоги узнать могут в режиме онлайн и получить квалифицированную помощь.

Мероприятие в МВД состоится по адресу: г. Минск, ул. Городской вал, 4. Начало в 15:00.

По вопросам аккредитации обращаться в УИОС МВД.

Контактные телефоны: 218-73-71; 218-79-12; 218-76-99