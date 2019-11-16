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Известные спортсмены Борисовщины участие в выборах считают своим долгом

17.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Тяжелоатлет Павел Ходасевич пришел на избирательный участок №35, чтобы наряду с другими поучаствовать в выборах. Он отметил:

– Считаю, что это важное мероприятие, ведь мы выбираем людей, которые будут создавать нам светлое будущее. Не так давно был в Тунисе, а вернувшись назад, в очередной раз убедился, что живем мы хорошо. Безусловно, есть некоторые нюансы, но они встречаются во всех странах. Хотелось бы, чтобы уровень бесплатной медицины немножко поднялся и благосостояние белорусов росло.

Бильярдистка Екатерина Перепечаева, проголосовавшая на избирательном участке №34, расположенном на территории средней школы №3 г. Борисова, призналась, что всегда старается исполнить свой гражданский долг:

– Считаю, что от нашего выбора зависит качество жизни, которое будет в стране и, в частности, в Борисове.

После того, как девушка отправила свой бюллетень в урну для голосования, секретарь участковой избирательной комиссии Наталья Гринь вручила выдающейся бильярдистке небольшой памятный подарок.

– Приятно, что на нашем участке голосуют такие известные люди Борисовщины. Спасибо, что пришли. Рады видеть вас, – заключила Наталья Владимировна.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора

 
 
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