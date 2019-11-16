Поздравление с Днем образования подразделений участковых инспекторов милиции

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Примите искренние поздравления с Днем образования подразделений участковых инспекторов милиции органов внутренних дел Республики Беларусь!

В летописи службы многих поколений участковых инспекторов немало ярких примеров беззаветной преданности Родине, верности долгу и своему народу. Подразделение участковых инспекторов милиции занимает ведущее место в общегосударственной системе профилактики правонарушений.

Ваша трудная и ответственная служба – залог общественной стабильности, гарантия благополучия и достоинства жителей столичного региона.

По долгу службы участковому инспектору необходимы психологические навыки, жизненный опыт, отличная подготовка, высокие моральные принципы, культура общения с гражданами, ведь ваша работа – всегда на виду. Проявляя терпение, вежливость, тактичность, сохраняя выдержку и личное достоинство в любой ситуации, поддерживайте правопорядок и стабильность на территории Минщины.

В этот праздничный день хочу выразить особую признательность и благодарность ветеранам, у которых молодые сотрудники учатся честно и преданно служить делу укрепления правопорядка.

От всей души примите искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия, оптимизма и стойкости. Пусть ваш труд несёт мир, мудрость и спокойствие в семьи наших граждан, обеспечивая надёжную защиту. Успехов вам, новых побед и свершений во имя нашего Отечества. Крепкого здоровья вам, вашим близким и нашим дорогим ветеранам! Счастья, мира, добра и семейного благополучия!

Начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции А.А.Ковальчук