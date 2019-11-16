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Сегодня – основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей
17.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так уж сложилось исторически, что выборы любого уровня для наших людей – всегда праздник.
Совсем недавно Президент Беларуси А.Г. Лукашенко, назначая на должности ряд руководителей, акцентировал на этом внимание: «Выборы всегда были в Беларуси праздником. Мы должны организовать этот процесс как праздничный, но не забывать о том, что это выборы, что мы избираем представителей в парламент».
А какой праздник без хлеба и зрелищ? По традиции Пинские районные торговля и культура не остаются в стороне от этой важной кампании. Они уже во всеоружии и готовы завтра порадовать всех, кто придет на избирательные участки, продовольственными товарами, продукцией собственного производства и зажи-гательными концертными программами. Информация об этом – из первых уст.
Председатель правления Пинского районного потребительского общества Александр Селюжицкий:
Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Людмила Головач:
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> Так уж сложилось исторически, что выборы любого уровня для наших людей – всегда праздник. Совсем недавно Президент Беларуси А.Г. Лукашенко, назначая на должности...
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