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Сегодня – основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей

17.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сегодня – основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителейТак уж сложилось исторически, что выборы любого уровня для наших людей – всегда праздник.

Совсем недавно Президент Беларуси А.Г. Лукашенко, назначая на должности ряд руководителей, акцентировал на этом внимание: «Выборы всегда были в Беларуси праздником. Мы должны организовать этот процесс как праздничный, но не забывать о том, что это выборы, что мы избираем представителей в парламент».

А какой праздник без хлеба и зрелищ? По традиции Пинские районные торговля и культура не остаются в стороне от этой важной кампании. Они уже во всеоружии и готовы завтра порадовать всех, кто придет на избирательные участки, продовольственными товарами, продукцией собственного производства и зажи-гательными концертными программами. Информация об этом – из первых уст.

Председатель правления Пинского районного потребительского общества Александр Селюжицкий:

– Планируем завтра, в основной день голосования, работу выездных буфетов с достаточным ассортиментом изделий. Избиратели смогут купить кулинарные, кондитерские, хлебобулочные изделия собственного производства, мясные и колбасные изделия, свежие фрукты и овощи, чай, кофе, соки, слабоалкогольные напитки по привлекательным ценам. Кроме того, в этот день в агрогородках и деревнях магазины будут работать с 8 до 20 часов, а они, как правило, находятся в шаговой доступности от избирательных участков. При формировании розничных цен мы будем применять минимальные торговые надбавки. Очень будем рады, если наша продукция придется жителям Пинщины по вкусу.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Людмила Головач:

– Праздничное настроение в день выборов во всех уголках района будут создавать наши творческие коллективы. Концертные программы пройдут на каждом из 56-ти избирательных участков, расположенных на его территории. Раньше всех выступления стартуют в Ботово и Березцах – начало в 10.00. Самый поздний час начала концерта – 16.00. На это время встречи зрителей и артистов запланированы в Мерчицах и Почапово. Надо сказать, что творческие работники очень ответственно подошли к подбору репертуара. Одни только названия концертных программ – «За Беларусь!», «Выбираем свое будущее!», «Я люблю свою землю», «Ганаруся сваёй краінай» и другие – позволяют почувствовать свою причастность к очень важному, уровня всей страны, событию. Обязательно приходите на избирательные участки исполнить свой гражданский долг и отдать голос за достойного кандидата. И не откажите себе в удовольствии в полной мере насладиться всенародным праздником, в том числе и хорошим концертом!

 

 

 
 
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