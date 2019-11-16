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От сезона к сезону

17.11.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Не счесть, сколько сельскохозяйственных сезонов за плечами у механизатора ОАО «Дворец труда-Агро» Виктора Папко. Ему ли не знать, что такое трудиться на земле, хлеб растить?.. Сколько сил требуется, знаний, умений, навыков… С весны до поздней осени приходится усердствовать. И так постоянно, не считаясь с личным временем. И накануне календарной зимы у механизатора полно хлопот. Нужно технику подремонтировать, привести в надлежащее состояние. Зимние месяцы быстро пролетят. Не успеешь оглянуться, вновь в поле пора собираться. 

От сезона к сезону

Виктор Папко из ОАО «Дворец труда-Агро» — лучший хлебороб района по итогам 2019 года.

Нынешний сельхозсезон выдался для Виктора непростым, но результативным. Впрочем, как всегда. Механизатор во время косовицы заготавливал зелёную массу. А как пришла пора хлеб убирать — сел за штурвал комбайна. И пошла страда своим чередом. Дневали и, считай, ночевали в поле. Не каждый выдержит такой график. Но механизаторы — народ особый, трудностями закалённый. Убрали урожай в срок. А Виктор намолотил в итоге 1234 тонны зерна. Результат великолепный. Разумеется, с таким намолотом комбайнер оказался в самом верху районной сводки. Результат его так никто и не превзошёл. Более того, Виктор Папко намолотил ещё пару сотен тонн маслосемян рапса, убирал кукурузу на зерно. Если всё сплюсовать, то суммарный намолот превысит 1500 тонн. Щедрыми оказались нивы.
— Я привык много работать, — признаётся труженик ОАО «Дворец труда-Агро». — Можно сказать, что это у меня в крови. И сына приучаю. Он у меня помощником был во время жатвы. Так что намолот делим на двоих. В нашем акционерном обществе созданы хорошие условия для того, чтобы быть успешным. Главное — умеем растить урожаи. Всегда есть что убирать.
Виктор Папко тысячный рубеж по намолоту преодолевает регулярно. К этому ему не привыкать. А носить звание лучшего хлебороба Чашниччины особенно приятно. Добиться такого дано не каждому. От сезона к сезону движется комбайнер. И каждый раз доказывает свою состоятельность. За это ему — честь и хвала!

 

 
 
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Не счесть, сколько сельскохозяйственных сезонов за плечами у механизатора ОАО «Дворец труда-Агро» Виктора Папко. Ему ли не знать, что такое
 
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