Источник материала: Чырвоны прамень

Не счесть, сколько сельскохозяйственных сезонов за плечами у механизатора ОАО «Дворец труда-Агро» Виктора Папко. Ему ли не знать, что такое трудиться на земле, хлеб растить?.. Сколько сил требуется, знаний, умений, навыков… С весны до поздней осени приходится усердствовать. И так постоянно, не считаясь с личным временем. И накануне календарной зимы у механизатора полно хлопот. Нужно технику подремонтировать, привести в надлежащее состояние. Зимние месяцы быстро пролетят. Не успеешь оглянуться, вновь в поле пора собираться.





Нынешний сельхозсезон выдался для Виктора непростым, но результативным. Впрочем, как всегда. Механизатор во время косовицы заготавливал зелёную массу. А как пришла пора хлеб убирать — сел за штурвал комбайна. И пошла страда своим чередом. Дневали и, считай, ночевали в поле. Не каждый выдержит такой график. Но механизаторы — народ особый, трудностями закалённый. Убрали урожай в срок. А Виктор намолотил в итоге 1234 тонны зерна. Результат великолепный. Разумеется, с таким намолотом комбайнер оказался в самом верху районной сводки. Результат его так никто и не превзошёл. Более того, Виктор Папко намолотил ещё пару сотен тонн маслосемян рапса, убирал кукурузу на зерно. Если всё сплюсовать, то суммарный намолот превысит 1500 тонн. Щедрыми оказались нивы.

— Я привык много работать, — признаётся труженик ОАО «Дворец труда-Агро». — Можно сказать, что это у меня в крови. И сына приучаю. Он у меня помощником был во время жатвы. Так что намолот делим на двоих. В нашем акционерном обществе созданы хорошие условия для того, чтобы быть успешным. Главное — умеем растить урожаи. Всегда есть что убирать.

Виктор Папко тысячный рубеж по намолоту преодолевает регулярно. К этому ему не привыкать. А носить звание лучшего хлебороба Чашниччины особенно приятно. Добиться такого дано не каждому. От сезона к сезону движется комбайнер. И каждый раз доказывает свою состоятельность. За это ему — честь и хвала!