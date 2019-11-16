ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«А можно два раза голосовать?» Как в Гродно дети отдавали голоса за «фруктовых» кандидатов

17.11.2019 15:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Маленькие гродненцы 17 ноября тоже участвовали в выборах — правда, «фруктовых». Дети голосовали за любимый фрукт, из которого потом будут делать наполнители для йогуртов. Детские участки были открыты во всех школах города. TUT.BY посмотрел, как проходило голосование на участке, где в бюллетенях было пять кандидатов: яблоко, груша, дыня, вишня и малина.


 — Трудный выбор же! — говорит один из юных избирателей и внимательно изучает список кандидатов. К выборам молодой человек подошел серьезно — даже позвонил другу посоветоваться.

Но в кабинке — а на детском избирательном участке есть все необходимые атрибуты выборов: урна для голосования, избирательная комиссия, бюллетени подписаны на обратной стороне, чтобы не было несанкционированного вброса, — выбор мальчишка сделал быстро.


Всех избирателей аккуратно записывают в журнал учета. При этом проголосовать на участке мог любой ребенок, независимо от прописки. Правда, были возрастные ограничения — до 18 лет. А вот нижнего возрастного порога не было — и самым маленьким избирателем на участке в гродненской школе № 11 стала 11-месячная девочка.


После того как школьники сделали свой выбор, их угощали грецкими орехами.

— А можно два раза голосовать? — интересуется еще один юный избиратель.

— Нет, нельзя. Можно отдать только один голос за понравившегося кандидата, — терпеливо объясняют учителя.


В избирательной комиссии, которая состоит из старшеклассников, объясняют: фрукт-победитель чаще будут использовать в наполнителях для йогуртов. А для детей, которые пришли на «фруктовое голосование», это просто игра и немного «репетиция взрослых выборов».

— Саня, ты что выбрал?

— Не скажу, — переговариваются мальчишки в кабинках.


— А если у меня все любимые фрукты, что делать?

— Выбери самый-самый любимый, — говорят старшеклассники.

— Не могу, — тихо говорит молодой человек. Он долго сидит в кабинке для голосования, размышляет вслух о фруктах и сетует, что в бюллетене нет овощей. В конце концов определяется с выбором — и робко идет к урне для голосования, чтобы отдать голос за своего кандидата.



Подобные участки для детского голосования были открыты во всех школах Гродно.

Кстати, такие детские выборы становятся традицией: в прошлом году во время выборов в местные Советы депутатов школьники, например, выбирали деревья для озеленения Октябрьского района. В бюллетене тогда были представлены шесть кандидатов: сосна, ель, дуб, клен, рябина и каштан.


В 2016 году маленькие гродненцы выбирали кукольный символ города.

А в этом году — фрукты. На участке в средней школе № 11, например, уже подвели результаты: здесь с большим отрывом победила малина. Но в избирательной комиссии просят все-таки дождаться результатов по остальным гродненским участкам — чтобы узнать, какой же фрукт стал самым популярным у детей города.

17 ноября — основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. На 110 кресел в Овальном зале Дома правительства претендуют 513 кандидатов.

Избирательные участки сегодня открыты с 8.00 до 20.00. Посмотреть адрес своего участка можно на сайте ЦИК.

На 14.00 воскресенья в стране проголосовало 55,47% избирателей.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маленькие гродненцы 17 ноября тоже участвовали в выборах. Детские участки для голосования были открыты во всех школах города.
 
Новости дня
Новости общества
 
Сегодня – основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика