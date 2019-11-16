«А можно два раза голосовать?» Как в Гродно дети отдавали голоса за «фруктовых» кандидатов

Источник материала: Tut.by

Маленькие гродненцы 17 ноября тоже участвовали в выборах — правда, «фруктовых». Дети голосовали за любимый фрукт, из которого потом будут делать наполнители для йогуртов. Детские участки были открыты во всех школах города. TUT.BY посмотрел, как проходило голосование на участке, где в бюллетенях было пять кандидатов: яблоко, груша, дыня, вишня и малина.





— Трудный выбор же! — говорит один из юных избирателей и внимательно изучает список кандидатов. К выборам молодой человек подошел серьезно — даже позвонил другу посоветоваться.

Но в кабинке — а на детском избирательном участке есть все необходимые атрибуты выборов: урна для голосования, избирательная комиссия, бюллетени подписаны на обратной стороне, чтобы не было несанкционированного вброса, — выбор мальчишка сделал быстро.





Всех избирателей аккуратно записывают в журнал учета. При этом проголосовать на участке мог любой ребенок, независимо от прописки. Правда, были возрастные ограничения — до 18 лет. А вот нижнего возрастного порога не было — и самым маленьким избирателем на участке в гродненской школе № 11 стала 11-месячная девочка.





После того как школьники сделали свой выбор, их угощали грецкими орехами.

— А можно два раза голосовать? — интересуется еще один юный избиратель.

— Нет, нельзя. Можно отдать только один голос за понравившегося кандидата, — терпеливо объясняют учителя.





В избирательной комиссии, которая состоит из старшеклассников, объясняют: фрукт-победитель чаще будут использовать в наполнителях для йогуртов. А для детей, которые пришли на «фруктовое голосование», это просто игра и немного «репетиция взрослых выборов».

— Саня, ты что выбрал?

— Не скажу, — переговариваются мальчишки в кабинках.





— А если у меня все любимые фрукты, что делать?

— Выбери самый-самый любимый, — говорят старшеклассники.

— Не могу, — тихо говорит молодой человек. Он долго сидит в кабинке для голосования, размышляет вслух о фруктах и сетует, что в бюллетене нет овощей. В конце концов определяется с выбором — и робко идет к урне для голосования, чтобы отдать голос за своего кандидата.









Подобные участки для детского голосования были открыты во всех школах Гродно.

Кстати, такие детские выборы становятся традицией: в прошлом году во время выборов в местные Советы депутатов школьники, например, выбирали деревья для озеленения Октябрьского района. В бюллетене тогда были представлены шесть кандидатов: сосна, ель, дуб, клен, рябина и каштан.





В 2016 году маленькие гродненцы выбирали кукольный символ города.

А в этом году — фрукты. На участке в средней школе № 11, например, уже подвели результаты: здесь с большим отрывом победила малина. Но в избирательной комиссии просят все-таки дождаться результатов по остальным гродненским участкам — чтобы узнать, какой же фрукт стал самым популярным у детей города.

17 ноября — основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. На 110 кресел в Овальном зале Дома правительства претендуют 513 кандидатов. Избирательные участки сегодня открыты с 8.00 до 20.00. Посмотреть адрес своего участка можно на сайте ЦИК . На 14.00 воскресенья в стране проголосовало 55,47% избирателей.

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