На участке голосования №21 проголосовал тысячный избиратель

Источник материала: Единство

Конечно, данный участок – не единственный, зарегистрировавший тысячного участника выборов депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Просто нашему корреспонденту посчастливилось присутствовать на поздравлении «юбиляра». Им оказалась борисовчанка Светлана Александровна. Правда, она постеснялась называть свою фамилию, на что имела полное право, однако немного рассказала о себе.

Женщина приехала на постоянное место жительства в наш город 17 лет назад, когда вышла замуж. И ей здесь нравится.

Светлана трудится на частном предприятии. Для своих близких, друзей и всех белорусов в целом она выбирает комфортное проживание в стране.

Поздравив тысячного избирателя, члены участковой избирательной комиссии участка для голосования №21 вручили женщине и ее дочери Сонечке подарок.

Наш корр.