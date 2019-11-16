Активисты БРСМ встречают избирателей и оказывают необходимую помощь на парламентских выборах

Источник материала: Единство

На избирательном участке №18 дежурят волонтеры отряда «Доброе сердце» ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов». Помимо помощи избирателям, они организовали на участке тематическую выставку «Молодежь за ЗОЖ». Молодые люди проводят интерактивы «Соблюдай ПДД», «Правила безопасности на воде». Юным участникам волонтеры дарят сладкие призы. Волонтеры из гимназии №1 дежурят на участке для голосования № 19.

– Очень приятно, когда молодежь, заряженная позитивом и хорошим настроением, так приветливо и с заботой встречает на пороге избирательного участка, – отметил избиратель Иван Кравчук.

И.о. первого секретаря Борисовского РК ОО «БРСМ» Владислава Крагилева наряду с другими принимает активное участие в выборной кампании. Она дежурит на избирательном участке №27 и вручает молодым избирателям символические сувениры.

На базе Борисовского государственного профессионального строительного лицея сегодня также действовал «ПапаЗал». Суть этого молодежного проекта заключается в том, чтобы пары приходили на выборы с детьми, голосовали и участвовали в совместных играх. Активисты Борисовского райкома БРСМ совместно с преподавателями лицея организовали в рамках проекта эстафеты и спортивные баталии.

Те, кому удалось посетить «ПапаЗал» отметили, что очень приятно, когда есть возможность не просто прийти и отдать свой голос за одного из кандидатов, но также организовать свой досуг и весело провести время вместе.