ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активисты БРСМ встречают избирателей и оказывают необходимую помощь на парламентских выборах

17.11.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

На избирательном участке №18 дежурят волонтеры отряда «Доброе сердце» ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов». Помимо помощи избирателям, они организовали на участке тематическую выставку «Молодежь за ЗОЖ». Молодые люди проводят интерактивы «Соблюдай ПДД», «Правила безопасности на воде». Юным участникам волонтеры дарят сладкие призы. Волонтеры из гимназии №1 дежурят на участке для голосования № 19.

– Очень приятно, когда молодежь, заряженная позитивом и хорошим настроением, так приветливо и с заботой встречает на пороге избирательного участка, – отметил избиратель Иван Кравчук.

И.о. первого секретаря Борисовского РК ОО «БРСМ» Владислава Крагилева наряду с другими принимает активное участие в выборной кампании. Она дежурит на избирательном участке №27 и вручает молодым избирателям символические сувениры.

На базе Борисовского государственного профессионального строительного лицея сегодня также действовал «ПапаЗал». Суть этого молодежного проекта заключается в том, чтобы пары приходили на выборы с детьми, голосовали и участвовали в совместных играх. Активисты Борисовского райкома БРСМ совместно с преподавателями лицея организовали в рамках проекта эстафеты и спортивные баталии.

Те, кому удалось посетить «ПапаЗал» отметили, что очень приятно, когда есть возможность не просто прийти и отдать свой голос за одного из кандидатов, но также организовать свой досуг и весело провести время вместе.

 

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В основной день выборов на крупных участках избирательных округов №№62, 63 дежурят волонтеры Борисовского РК ОО БРСМ.
 
Новости дня
Новости общества
 
Культурно-развлекательная программа и сытное питание – приятный бонус в день парламентских выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика