Культурно-развлекательная программа и сытное питание – приятный бонус в день парламентских выборов

Источник материала: Единство

– Сегодня у нас предусмотрена активная программа, выставка творческих работ учащихся «Мой родной город», концерт, – рассказала председатель участковой избирательной комиссии №9 Борисовского городского округа №62 Елена Горецкая. – Плюс к этому, силами супермаркета «Белмаркет» организован красивый, с широким ассортиментом, буфет.

Людмила Павловец решила проголосовать, направляясь на работу, и стала, к своему удивлению, первым избирателем на данном участке. Женщина получила памятный подарок и призналась, что голосовала сегодня за то, чтобы жизнь в Борисове с каждым днем становилась все лучше.

На участках №№ 18 и 19, расположенных в здании средней школы №18, также развернулась активная избирательная кампания. Борисовский мясокомбинат №1 совместно с учреждением образования и Борисовским заводом медицинских препаратов подготовили хорошую культурную программу: спортивный флешмоб, праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», проект «На выборы всей семьей», а также концерт с участием талантливых артистов предприятий и много других сюрпризов.

– Борисовский мясокомбинат №1 организовал выездную торговлю товарами, покупателям предлагается готовая продукция. Кроме этого, у входа на участок избиратели могут подкрепиться шашлыком и попробовать горячие напитки, – сообщила председатель участковой комиссии №19 Валентина Шутко.

В холле первого этажа школы также ведется активная работа. Избирателям предлагают принять участие в викторине на тему «Безопасность», подготовленной активистами БРСМ, научиться работать на компьютере, а также измерить свое давление.

В буфете на территории участка встретили Лилию Подрез, которая уже успела отдать свой голос в пользу одного из кандидатов. Женщина оценила высокий уровень подготовки парламентских выборов и положительно отозвалась об ассортименте представленной продукции.

У входа на участок №21, расположенный на территории Борисовского государственного колледжа, весело и шумно: гостей встречают скоморохи и приглашают отведать ароматную выпечку и другую продукцию собственного производства. Борисовчане с удовольствием принимают участие в чайной феерии и фотографируются с забавными персонажами. Сотрудники ГРОЧС Борисовского района также проводят профилактическую акцию для избирателей.

– Мы активные граждане и приветствуем здоровый образ жизни, поэтому организовали турнир по волейболу, в котором может принять участие любой избиратель, – рассказала председатель участковой комиссии №21 Елена Гаврилович.

По мнению борисовчанина Виктора Довнара, выборы организованы достойно. Мужчина высказал свое пожелание, чтобы жизнь в городе стала лучше.

На участок №15, куда мы приехали позднее, голосование также шло активно. В буфете участка также побывало достаточно много избирателей. Некоторые из них с удовольствием поучаствовали в дегустации тортов. Приятным бонусом для первых ста покупателей стали купоны на 20-процентную скидку на все продовольственные товары в сетевых магазинах «Веста-Борисов», в том числе в универмагах «Веста», «Дом торговли».

Множество приятных сюрпризов подготовлены для избирателей участка №31, расположенного в здании ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты». Малыши получают абонементы в бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса либо на посещение стимлаб-лаборатории в библиотеке им. И.Х. Колодеева и иные подарки: брелочки, наклеечки и иные сувениры. Все желающие смогли заглянуть на концерт, подготовленный силами учащихся средней школы №2.

На участке №35 избирателей с песнями встречает ансамбль «Медуница» ГУО «Средняя школа №7 г. Борисова», создавая праздничное настроение. Для избирателей предусмотрены разнообразные сувениры. Анатолий Сушкевич, к примеру, стал сотым, кто проголосовал сегодня на участке. Мужчина получил подарочный сертификат, предоставленный газетой «Адзінства». Изюминкой являются магнитики с информацией о важном для страны мероприятии, которые станут приятным напоминанием о том, что граждане приняли участие в выборах и выразили свою гражданскую позицию.

Как видим, выборы проходят активно, с пользой для страны в целом и для жителей города в частности. Много интересного – еще впереди. Напоминаем, проголосовать за понравившегося кандидата можно до 20.00 17 ноября.

Татьяна САКОВИЧ, фото автора