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Большие участки – большая ответственность

17.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Даже если вы никогда не были в этом районе, то без труда поняли бы, куда идти – ведь на улице у центра культуры громко играла музыка. Ориентируясь на нее, вы легко сможете дойти до центра, где вас ждут «хлеб и зрелища», которые подготовили для своих избирателей на участке.

С порога нас встречает кот-предсказатель, который за монетку (любого номинала, но, полагаем, от купюр тоже не откажется) дает вам вытащить один листочек с пророчеством. Буквально в шаге от него – стеллаж с детскими книгами для семейного чтения. Чуть дальше уютно устроилась врач – в своем уголке здоровья она готова измерить избирателям давление и проконсультировать по базовым вопросам здоровья. Там же развернулась торговля, организованная сетью магазинов «Соседи». В буфете любой желающий может подкрепиться, выбрав лучшего из кандидатов.

И если буфет сполна дает избирателям «хлеб», то зрелища обеспечивает насыщенная развлекательная программа. С самого утра на участке проходят мастер-классы и выставки, а на послеобеденное время запланирована концертная программа.

Сам зал, где проходит голосование, довольно просторный. С одной стороны – избирательная комиссия, с другой же расположились кабинки, урна и внимательно следящие за всем наблюдатели. У них, к слову, никаких замечаний по ходу выборов не возникало.

Избиратели тоже вряд ли могли на что-то пожаловаться. Очереди не было, а потому каждый голосовал весьма оперативно.

Поток избирателей не иссякает, но комиссия этому не удивляется – ведь и в дни досрочного голосования люди были очень активны. По словам председателя избирательной комиссии участка №7 В.М. Георгиу, в этот период явка составила 45%. Большинство голосовали вечером пятницы и в субботу утром.

Есть на этом участке и избиратели, голосующие на дому. На 13:00 их было 13, но заявки продолжают поступать.

Далее мы отправились на избирательный участок №25, расположенный в административном здании Борисовского консервного завода на улице Л. Чаловской, 18. Зайдя внутрь, мы сразу же окунулись в атмосферу белорусского быта – нас гостеприимно встретили девушки в традиционных нарядах и угостили продукцией Борисовского консервного завода. Тут же расположился буфет, где каждый мог подкрепиться. Этой возможностью избиратели охотно пользовались, с удобством располагаясь за столами.

Участок расположен на втором этаже, но на пути к нему мы встречаем еще несколько «активностей». Самая любимая у пожилых избирателей – акция «Проверь свое давление». Там же ради спортивного интереса можно поиграть в дартс.

Мы проходим в зал голосования, а там… наблюдатели Совета Европы! Представители этой организации из Австрии и Сербии прибыли понаблюдать за ходом голосования. Нарушений не обнаружилось, а потому иностранные гости со спокойной душой отправились на первый этаж, где продегустировали продукцию консервного завода. Им, как и нам, тоже понравилось.

Местные наблюдатели, как и их коллеги с участка №7, нарушений не зафиксировали. Нескончаемый поток избирателей не давал скучать комиссии, но тем было не привыкать.

– В нашем районе больше всего пожилых людей. Они ответственно подошли к голосованию, и сегодня, хоть восьми еще не было, очередь уже собралась, – рассказывает председатель избирательной комиссии участка №25 Н.Н. Чернявский.

В дни досрочного голосования этот участок показал очень высокий процент явки – чуть более 41% граждан пришли сделать свой выбор заранее.

На этом наше маленькое путешествие по крупным избирательным участкам города подошло к концу. Но голосование еще не завершилось – успейте отдать свой голос за достойного кандидата!

Мария КУРЧЕНОК

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