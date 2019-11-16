 Я – за равноправие всех социальных групп!

Источник материала: Единство

Например, на избирательном участке №21 (здание Борисовского государственного колледжа) из 1179 избирателей 42-м борисовчанам по состоянию здоровья сложно прийти на выборы самостоятельно, и для них 17 ноября было организовано голосование на дому. Один инвалид-колясочник с помощью сопровождающего проголосовал досрочно. Процент досрочно проголосовавших на этом участке составил чуть более 50%.

На дому проголосовал и известный своей общественной деятельностью не только в нашем регионе, но и за его пределами инвалид первой группы Александр Макарчук. Поскольку он занимается разработкой значимых социальных проектов для людей с инвалидностью и их окружения, то вопросы жизни и труда особенных людей его интересуют в первую очередь.

– Независимо от физического состояния, возможности каждого человека, я уверен, безграничны. Их просто надо уметь реализовывать. Голосую за то, чтобы продвигать инклюзию в обществе, чтобы в стране процветало равноправие всех социальных групп, – сказал Александр.

Члены участковой избирательной комиссии А.А. Тишкевич и А.П. Комар участка для голосования №31, который базируется в здании ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», пришли 17 ноября к А. Макарчуку домой. Гражданскую процедуру волеизъявления инвалиду помог осуществить партнер по деятельности и близкий друг Андрей Паскин.

К слову, в списке участковой избирательной комиссии №31 зарегистрировано 1823 избирателя. Причем чуть более 42% электората проголосовали досрочно.

На некоторых избирательных участках в городе инвалиды пришли голосовать самостоятельно и охотно позировали перед фотокамерой.

Елена БРИЦКАЯ, фото автора







