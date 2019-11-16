«Старым кандидатам там делать нечего!» Как избиратели голосовали за «Мисс Беларусь»

Источник материала: Tut.by

Мисс Беларусь 2018 года Мария Василевич — один из самых молодых кандидатов в депутаты парламента. Ей 22 года. В своем кандидатском выступлении по БТ она обещала, что в случае избрания будет добиваться, чтобы деятельность парламента была более открытой и публичной. А она готова своим примером доказать, что откровенный диалог с людьми приведет к эффективному сотрудничеству народа и власти.

В день выборов TUT.BY посетил несколько участков для голосования, где в том числе баллотируется и Мария Василевич, чтобы узнать, готовы ли белорусы отдавать свои голоса за молодежь.

«Идеально, чтобы человеку было ближе к 30 годам»

Мария Василевич баллотируется по Кальварийскому избирательному округу № 104 в Минске. Ей 22 года, и она — один из самых молодых кандидатов в депутаты. Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина уже высказывалась по поводу желания девушки пойти в депутаты.

— Думаю, населению это понравится. Единственное, что у меня личная позиция как избирателя и государственного чиновника: в депутаты должны идти люди зрелые, — сказала Ермошина.





Василевич говорила , что пойти в депутаты ей предложили в БРСМ. TUT.BY хотел запечатлеть момент, как голосует сама «Мисс Беларусь», однако дозвониться до нее не удалось. Глава БРСМ Дмитрий Воронюк объяснил нам, что как-то освещать это событие не планируется. Но мы не отчаялись и решили посетить несколько участков, где она избирается, чтобы узнать у людей, как они вообще относятся к молодым кандидатам в депутаты.





На Кальварийском избирательном округе № 104 — шесть кандидатов. Кроме Марии Василевич, тут баллотируются пять мужчин: член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и директор ООО «КАИАНТ» Андрей Казанович, директор частного торгово-производственного предприятия «Миротон» Александр Борушко, индивидуальный предприниматель и член Объединенной гражданской партии Николай Масловский, коммунист и директор «Ремавтодор» Фрунзенского района Минска Геннадий Насевич и начальник отдела охраны Городского центра олимпийского резерва по теннису Виталий Шишов.

На крыльце в средней школе № 81 Минска играют патриотические песни. Рядом стоит торговая палатка, где продают вязаные шапки, береты.





В школе сразу три участка для голосования, но мы идем на один из них — № 457. Людей на участке становится все больше, многие после того, как проголосуют, спускаются в буфет.

— У нас там очень вкусные беляши! — говорит директор школы и председатель комиссии Инна Довнар. Заметно, что она очень гордится школьной столовой, рассказывает, какой новый салат приготовили повара, и приглашает почти всех проголосовавших за покупками.





Мы подходим к пенсионерке Ванде Владимировне Радкевич, 40 лет она проработала на «Атланте». Женщина не скрывает, что только что проголосовала за Марию Василевич.

— Думаю, что она людям даст и больше информации, и принесет больше пользы. Частники, которые баллотируются, как-то всегда больше за себя, а молодая девушка, которая работает на телевидении, — это уже большое достижение. У меня внучка окончила Варшавский университет, ей 20 лет, и она тоже работает корреспондентом. Поэтому дай бог вам! Нас уже в общественное что-то не так тянет, потому что уже возраст такой, а молодежь пусть работает! Молодежью я считаю людей в возрасте 30−50 лет, — говорит она.

На этом участке по спискам 2367 избирателей, досрочно проголосовали 727 человек.





— Я прагаласавала за Марыю, хачу, каб былі прыгожыя твары ў нашым парламенце! Я настаўніца, выкладаю англійскую мову ў гэтай школе, — говорит Тамара Павловна Кричко, она с удовольствием общается с журналистами и объясняет свою позицию по поводу молодых кандидатов: — Я выкладаю ў старэйшых класах і бачу іх практычна кожны дзень, і часта мы не даацэньваем іх магчымасці. Нам увесь час падаецца, што яны маленькія. Але часам яны бачаць свет зусім з іншага ракурса, і мы павінны з даверам ставіцца да маладых.





Сегодня пришла проголосовать еще одна местная жительница Светлана, на вид ей около 50 лет. Она тоже отдала голос за Василевич.

— Как вам кажется, молодые кандидаты могут чего-то большего добиться в парламенте? — спрашиваем.

— Лучше, чым старыя, канешне. Хай работаюць, толька чтоб работалі. А то выбераш, а іх нігдзе не найці, нічего не дабіцца.

— А вы пробовали?

— Пробовала.





Общаемся с еще одной семейной парой — Александром и Ириной, они выглядят очень интеллигентно, кажется, что им максимум лет 35, а оказывается, что у них уже ребенок, которому 23 года. За кого голосовали, они держат в тайне.

— За совсем молодых, которым до 25 лет, я не знаю, голосовала бы или нет, — сомневается Ирина. — Идеально, чтобы человеку было ближе к 30 годам. К этому времени максимализм уже убирается, появляется жизненный опыт, человек обстоятельнее и спокойнее реагирует на какие-то вопросы.

— У нас дети — 23 года и 17 лет! И когда ребенку 23 года, как-то вопрос возникает (может ли он быть депутатом. — Прим. TUT.BY). Человек должен немножко поучиться, немножко поработать.





По этому округу также баллотируется Андрей Казанович, который был судим когда-то за подделку документов. Избиратели, которых мы встречаем, за ранее судимых, даже если сейчас на них этой судимости уже нет, голосовать не готовы.

— Я не готова голосовать за таких кандидатов, смущает судимость, — говорит Наталья.

— Человек, нарушивший закон! Тем более мы смотрели, какой он закон нарушил: подделка документов! Это же очень нехорошая статья. Я не знаю, как идут такие в депутаты, не понимаю, — не скрывает эмоций пенсионер Николай. Он пришел голосовать вместе с супругой Татьяной. За кого они отдали голос, не говорят, то уточняют, что свой кандидат у них есть.

— Всегда готовы голосовать за молодых! А старым кандидатам там делать нечего! — продолжает Николай. — У них жизненный опыт большой, но они уже думают по-другому, а молодежь перспективная, думает по-современному.

— В вашем понимании «молодой кандидат» — это сколько лет?

— 35 лет примерно, но не 18 же, конечно, — тут ни опыта нет, ничего. Молодоват еще кандидат в 18−20 лет. Я видел тут и в 20 лет какая-то девушка баллотируется.

— Ей 22, — уточняем мы и переходим на другой участок в соседнюю школу.

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В этом же районе есть еще одна средняя школа — № 128. В ней два участка для голосования — № 448 и 449. И сюда с мини-концертом приехал Александр Солодуха. Представитель государственного учреждения «Минскконцерт» объяснил TUT.BY, что сегодня многие известные белорусские артисты выступают на участках, в том числе и Алена Ланская, и «Песняры».





Как только Солодуха берет микрофон, заметно, как люди начинают собираться около него, откладывают голосование на потом. Сначала он исполняет три новые песни, а затем переходит к хитам «Здравствуй, чужая милая» и «Виноград». Пенсионеры достают свои смартфоны, чтобы сфотографировать певца, молодежь снимает мобильное видео и сразу же постит в соцсети. Зал ликует — все так рады видеть Солодуху, что даже не могут стоять на месте, а идут танцевать. Сразу видно, кто у народа — кумир.





— Придете на концерт на «Динамо» в 2029-м? Я буду праздновать — семь-ноль! — спрашивает поклонников Солодуха.

Майя Леонтьевна сегодня тоже решила посетить свой участок для голосования и отдала голос за кандидата-коммуниста, потому что сама была коммунисткой. Она расстроена, что когда-то распался Советский Союз. Говорит, с одной стороны, в магазинах появилось разнообразие товаров и нет дефицита — и это хорошо, но плохо, что, по ее мнению, продукты не такие вкусные и экологически чистые, как раньше.





— Да, я знаю, что у нас на участке баллотируется молодая девушка Мария Василевич. Я сначала думала за нее голосовать, а потом стала анализировать, кто больше пользы принесет, и решила отдать голос за строителя (директора «Ремавтодор» Фрунзенского района Минска Геннадия Насевича. — Прим. TUT.BY), чтобы у нас были хорошие дороги. У меня зятья строители — так я за строителей! Если бы среди кандидатов были медики, учителя, то за них бы я тоже голосовала.

Медик Татьяна на участок пришла со своей мамой, педагогом Аллой. Они честно говорят — выбрали Марию Василевич.





— Я считаю, что уже давно кануло в Лету мнение, что более пожилые врачи разбираются в чем-то лучше молодых. Молодые врачи посещают семинары, международные конференции, они все новое схватывают и предлагают пациентам, а многие пожилые медики уже не хотят совершенствоваться. Я не знаю ни одного своего коллегу, который защитил диссертацию и остановился: «Класс, я там доктор наук, доцент, кандидат — и всё!» Такого нет, все мы идем вперед. Я считаю, что молодежь должна привносить новые веяния своему народу, государству и в принципе всем людям.

— Прошлый парламент отсидел свой период, а что изменилось? — задается вопросом Алла. — Теперь пусть новым дают дорогу. Мне бы хотелось, чтобы большие изменения произошли в образовании. Я педагог, и мы устали от ненужной писанины. Пусть наш министр образования подумает — мы не видим детей, у нас нет на это времени, отчеты, отчеты и отчеты до потолка.





В буфете на участке люди очень рады демократичным ценам: голубец — 75 копеек, салат — 72 копейки.

— Мне три беляша, пожалуйста! — просят в очереди продавца.

— А чего так по-сиротски — три? Берите четыре!

Покупательница соглашается.

— А кофе натуральный есть? — спрашивают друг у друга в очереди.

— Не знаю, а вот водка есть и даже на разлив.

Действительно, в буфете, помимо водки, продают и вино, и шампанское.





Мы уже собираемся уходить, когда встречаем мужчину, и он оказывается бывшим университетским преподавателем Марии Василевич. Свою бывшую студентку он не поддержал, а проголосовал против всех.

— Я считаю, что именно за молодых и надо голосовать. Они еще инициативные, — тем не менее считает мужчина, хотя среди кандидатов своего депутата не нашел.

— Но опыта нет…

— Опыт придет. Откуда им опыта еще набираться? Больше неоткуда, а жить-то им.