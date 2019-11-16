«У нас в стране все решает только один человек - президент». Как могилевчане выбирали депутатов

Источник материала: Tut.by

«На выборах самый главный человек — избиратель», — сказала глава ЦИК Лидия Ермошина. Совершенно с вами согласны, Лидия Михайловна! Потому сегодня, 17 ноября, в основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва мы спросили избирателей, что они ждут от будущих депутатов. Оказалось, немногого, а точнее — вообще ничего. Сейчас расскажем, почему.





За мнением избирателей мы отправились на участки, к которым относится огромный частный сектор — в средние школы №№ 12 и 22. Оба участка относятся к одному избирательному округу, так что кандидаты тут одни и те же. И отношение людей к ним, как выяснилось, тоже.

Пенсионеры Анатолий Петрович и Антонина Ивановна пришли на избирательный участок в СШ № 12 «просто посмотреть». Они лечатся в госпитале для ветеранов Великой Отечественной войны, который находится напротив школы, и проголосовали там уже в 8 утра. Но им захотелось узнать, что происходит на избирательном участке в школе. Говорят, хотели посмотреть концерт и огорчились, что его нет.

— Зато у нас участок для голосования был прекрасным. Тоже без концерта, но буфет шикарный — все было дешевле, чем обычно, на 30%, — говорит Антонина Ивановна.

— Шли голосовать за конкретного депутата или выбирали на месте?

— Выбрали заранее! Как его? На «М».

— Марзалюк, — подсказывает Анатолий Петрович.





— Точно! Такой хороший депутат! А других мы не знаем. А этот приходил, так с ним приятно было пообщаться. Мне нравится, что он молодой и такой грамотный. К нему придешь, мне кажется, он доброе слово скажет, и уже хорошо.

— А мне еще нравится, что он на чистом белорусском языке разговаривает, — добавляет пенсионер.

— Все это хорошо, но функция у депутатов ведь другая. Они представляют вас и ваши интересы, то есть должны решать ваши проблемы, а не просто быть приятными в общении.

— Да ну? Что они решают? У нас в стране проблемы решает только один человек — Александр Григорьевич. Он у нас и по сельскому хозяйству, и по строительству, и по медицине, и по культуре. А депутат ничего не решает, — отмахивается Анатолий Петрович.

— Но вы же его выбираете для чего-то? И голосовать пришли.

— Так это по привычке. У нас один вопрос — пенсии. Так разве депутаты его решат? Нет.





Могилевчане Игорь и Светлана тоже пришли на свой участок в СШ № 22 голосовать за конкретного человека. Но не верят, что выбранный депутат сможет что-то решить.

— Они никто, и фамилии их никак. Была у нас плохая дорога, так разве депутат ее сделал? Только соседка постаралась, ее хоть немного улучшили. У нас один человек решает вопросы — это президент. Ну как решает… Он вот сказал, что у нас у всех будет зарплата по 500 баксов. Но почему-то я, работая на заводе инженером-технологом, и трехсот не получаю. А людям нужны нормальные зарплаты — это главный вопрос у белорусов. Будут нормальные зарплаты — начнут работать магазины, заводы. Будет идти процесс покупки и продажи, понимаете? — говорит Игорь.

Светлана замечает, что уже середина дня, а людей мало:

— Раньше, лет 20 назад, на выборах столько людей было! Помню, в буфете в этом было не протолкнуться. А сейчас зашли — пара-тройка человек. Это означает только то, что люди перестали верить в то, что они что-то решают. Школа постаралась, концерт устроила, так за девочек выступающих обидно — никто на них не смотрит, не аплодирует.

Еще одна Светлана, но уже с сыном Андреем концерт не смотрели, в буфет на заходили. Говорят, пришли на участок, посмотрели кандидатов, выбрали и проголосовали за тех, кого знают. Но понятия не имеют, какие вопросы депутаты могут решить .

— Не думаю, что они вообще что-то решают, — замечает Светлана. — В стране бардак, зарплаты мизерные, цены сумасшедшие. Что-то с этим могут поделать депутаты? Вряд ли. Я не знаю, решал ли в принципе кто-либо из депутатов проблемы своего округа. У нас, например, дороги как были плохими, так и остались. Но это глобальная проблема всего Могилева. Нам не арки строить нужно, не скульптуры возводить, а сделать хороший асфальт для людей.

Андрей, к слову, получил подарок — он впервые участвует в выборах. Ему подарили календарь с автографом Лидия Ермошиной. Его парень, к слову, сразу не заметил. Говорит, возможно, на стену повесит.





А вот пенсионерка Галина Васильевна пришла на избирательный участок, посмотрела свою фамилию в списках, но не проголосовала. Говорит, это ее принципиальная позиция. Женщина считает, что депутаты ничего не решают, а бойкот выборов — единственный вариант, чтобы изменить такое положение вещей.

— Депутаты должны представлять интересы народа, а они только и делают, что поднимают руки тогда, когда им скажут, — возмущается женщина. — Году в двухтысячном в 2 раза повысили налог на недвижимость в частном секторе. Мы ходили тогда на прием к депутату, спрашивали, на каком основании. Ведь большая часть частного сектора — это хибарки, в которых живут пожилые люди. Так нам ответили, что депутаты приняли такое решение. Что это за депутаты такие, которые идут против своего народа? У нас так всегда: «по просьбе народа» опять подорожала колбаса. Я не верю, что кто-то из тех, кто попадет в парламент, сможет открыть рот и что-то сказать за народ.

Буфет женщину тоже не устроил — «одни булки».

Между тем, в избирательной комиссии рассказали, что как раз «булок», то есть пирожков с капустой по 13 копеек, кому-то не хватило, и покупатель возмущался. Выпечка и правда дешевая: пирожки со сгущенкой — 32 копейки, сосиски в тесте — 87 копеек, коржики — 20 копеек, смажанки с колбасой — 48 копеек. Цены на блюда из мяса примерно такие же, как в кулинарии магазинов-сетевиков. На фрукты, молочные продукты, колбасы — тоже.









К слову, Галина Васильевна — единственная из опрошенных назвала проблему, которой депутаты от Могилевской области, по ее мнению, должны заняться в первую очередь. Это экология.

— У меня родственники живут в Костюковичском районе и говорят, что там вырубили весь лес. Вопрос — для кого? Для тех предприятий, которые у нас под Могилевом находятся? Мало того, что ради них деревья вырубают, так они еще и нас своими формальдегидами травят. Когда только были «Лавсан», завод Куйбышева, уже тогда Заднепровье называли «Долиной смерти». Еще — регенераторный завод, желатиновый, предприятия в свободной экономической зоне: «Кроноспан», «Мебелаин», «Омск Карбон». Сколько можно «химии» в этот несчастный Могилев пихать?





Избирательные участки закрылись в 20.00. В Могилевской области их было 739. В списки для голосования было включено более 804 тыс. человек, которые уже избрали в парламент 13 депутатов из 62 кандидатов. Результаты голосования объявят позже.