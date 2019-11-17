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В 10 округах Минской области явка превысила 70%. В Копыльском № 66 — рекордные 82,58%

17.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

— Число избирателей, включенных в списки, немного изменилось, — рассказала председатель Минской областной избирательной комиссии Оксана Таранда. — Сейчас мы имеем данные о 1 120 765 людях, которые могут проголосовать на выборах депутатов Палаты представителей. У нас есть избирательный округ, в котором число проголосовавших перевалило за 80%. Это Копыльский избирательный округ № 66, где проголосовали 82,58% избирателей. В десяти округах явка избирателей — более 70%, в шести — более 60%. То есть, даже о 50-процентном пороге мы не говорим. У нас уже действительно по всем округам выборы состоялись и при довольно хорошей явке.

Елена Викторова

https://www.mlyn.by/2019/11/v-10-okrugah-minskoj-oblasti-yavka-prevysila-70-v-kopylskom-66-rekordnye-82-58/

 
 
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По состоянию на шесть вечера в Минской области приняли участие в голосовании 805 820 человек, что составляет 71,9% от числа избирателей, включенных в списки. Как...
 
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