В 10 округах Минской области явка превысила 70%. В Копыльском № 66 — рекордные 82,58%

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— Число избирателей, включенных в списки, немного изменилось, — рассказала председатель Минской областной избирательной комиссии Оксана Таранда. — Сейчас мы имеем данные о 1 120 765 людях, которые могут проголосовать на выборах депутатов Палаты представителей. У нас есть избирательный округ, в котором число проголосовавших перевалило за 80%. Это Копыльский избирательный округ № 66, где проголосовали 82,58% избирателей. В десяти округах явка избирателей — более 70%, в шести — более 60%. То есть, даже о 50-процентном пороге мы не говорим. У нас уже действительно по всем округам выборы состоялись и при довольно хорошей явке.

Елена Викторова