Праздник национального масштаба. На избирательном участке №42 кореличчане подходят к выбору ответственно и с умом (фоторепортаж)

Источник материала: Полымя

Утро 17 ноября городской посёлок Кореличи встретил с особым настроением. Несмотря на то, что солнце ещё не встало и улицы едва просыпались от объятий дымчато-сизого тумана, торжественность воскресенья подчёркивали флаги, ярким пятном развевающиеся на зданиях госучреждений. Праздник для граждан и ответственный шаг для целой страны – парламентские выборы 2019 года – начали свою историю ровно в 08-00.





Первым порог избирательного участка №42, который разместился в фойе Кореличского районного центра культуры и народного творчества, переступил Владимир Романюк, который признался, что столь ранние подъёмы для него не в новинку.

– Есть у меня одно увлечение, для которого звонок будильника в четыре или пять утра – необходимое условие. Это рыбалка. Правда, на сегодня у меня немного другие планы: буду ждать в гости внучку. В принципе, поэтому я и решил сходить на выборы пораньше, чтобы потом весь день спокойно провести с ребёнком.

Свой голос, по словам мужчины, он отдал за молодость и энергичность, что является обязательным атрибутом настоящего парламентария.









Также одной из первых на избирательный участок пришла Мария Полуян, соавтор литературного объединения «Рэчанька», поэтесса. Женщина решила проголосовать пораньше, т.к. после выполнения гражданского долга планировала пойти на имшу в костёл.

– Выборы для меня – мероприятие обязательное. За всю свою жизнь ещё не было случая, чтобы я не проголосовала, – рассказывает Мария Владимировна. – Знаете, в первую очередь мне бы хотелось, чтобы в стране была стабильность. Чтобы взрослые сыновья или дочери могли содержать себя сами, не полагаясь на средства родителей. А для того, чтобы была самостоятельность, необходима хорошая работа и достойная оплата труда.









Схожие взгляды на приоритетные направления в государственной политике и у Ивана Богдановича, которого с самого утра, по его словам, привёл долг. Мужчина говорит, что ходит на выборы именно в основной день, т.к. ещё с коммунистических времён в его сознании закрепилось ощущение праздника и торжества.

























А подкрепить это самое ощущение избиратели могли в буфете, радушно расположившемся у входа на участок. Здесь Кореличское райпо потрудилось на славу: можно было угоститься как пирожным, так и чем-то более основательным. Например, в продаже имелись котлеты, курица, сосиски в тесте, чебуреки, беляши и многое другое. Особой популярностью у заглянувших в буфет пользовалось печенье в виде грибочков, которое продавалось поштучно. Среди широкого ассортимента, можно сказать, присутствовал и деликатес – пирожные «Лучик», которых в последние годы было практически не найти. Как рассказала заместитель директора Кореличского филиала Гродненского ОблПО Анастасия Урбанович, эти сладости были приготовлены по спецзаказу – опять же, чем не праздник?..













Прийти на выборы впервые и отдать свой голос за будущее страны решил и Александр Дорошенко. Молодой человек с едва уловимым волнением признаётся, что участвовать в избирательном процессе очень интересно, а главное, полезно – ведь именно так мы можем повлиять на изменения в нашей стране.

– Мне бы хотелось, чтобы новый состав Парламента уделил особое внимание состоянию дорог и экологии, – рассказывает Александр, – ведь это волнует каждого.









Около десяти утра на избирательном участке появился председатель Кореличского райисполкома Виктор Шайбак, который сделал свой личный выбор, а затем поздравил каждого с этим важным для белорусов праздником.





Не обошёлся праздник и без культурной программы – поэтического марафона и концерта.





















Как рассказала председатель избирательной комиссии участка для голосования №42 Валентина Сивко, общее количество избирателей по данному участку составляет 2880 человек. В дни досрочного голосования выполнить свой гражданский долг пришла почти половина – 1239 жителей райцентра.









В полдень на избирательный участок №42 заглянули международные наблюдатели из Кыргызстана, отметившие чистоту проведения выборов и большую активность белорусов.

– За проведением выборов лично я наблюдаю уже пятый год, – рассказывает международный наблюдатель от Межпарламентской Ассамблеи СНГ Бахадыр Сулейманов. – До этого я был в России, Украине, Грузии и Армении. Конечно, у каждого народа специфика проведения выборов своя. Если говорить о Беларуси, то никаких нарушений мы пока не выявили. Единственное пожелание – это всё-таки использовать прозрачные урны. В остальном же ваша страна, на мой взгляд, придерживается правильного курса, в основе которого лежит главное – народ.





















Во время голосования на участках выборы проходили и на дому. Так, например, одним из адресов, в которые заглянула избирательная комиссия, стал дом ветерана Великой Отечественной войны Надежды Кужелевич. После того, как женщина опустила свой бюллетень в урну, с праздником её поздравила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, председатель РО ОО «Белорусский союз женщин» Инна Санчук.









Виктория КОСТЮК

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