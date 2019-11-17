«Хожу с охраной, дома не ночую». Председатель избиркома в Могилеве - об инциденте с листовками

Источник материала: Tut.by

В Могилеве председатель участковой избирательной комиссии № 32 и директор детского сада — средней школы № 12 Марина Зуборенко (та самая, о которой говорил Александр Лукашенко) подала заявление в милицию на неизвестных хулиганов. Кто-то узнал ее домашний адрес и расклеил листовки в каждом из подъездов многоэтажки, где живет женщина. На них — призыв при встрече сказать ей как председателю участкового избиркома, что фальсификация — «уголовно наказуемое деяние». Уже третий день Марина Зуборенко не ночует дома, ее сопровождает охрана.





Марина Зуборенко рассказала TUT.BY, что «вживую» те листовки даже не видела. Если вкратце, то дело было так: 13 ноября в СШ № 12 проходила встреча с кандидатом в депутаты Игорем Марзалюком. На встречу пришли избиратели, а также журналисты телеканала «Белсат». Их на встречу не пустили.

— Телеканал не аккредитован на территории Беларуси, а значит, не может освещать ход избирательной кампании, — объясняет председатель участкового избиркома. — Журналисты не предъявили удостоверения по моей просьбе, поэтому их вежливо попросили покинуть зал. Они — журналистка и парень-оператор — отказались, вели себя по-хамски и откровенно провоцировали на конфликт. Девушка снимала видео на телефон и держала его прямо у моего лица. Мне это было неприятно. Тогда родители наших учеников, которые тоже пришли на встречу с депутатом и увидели, в каком мы затруднительном положении, предложили перенести встречу в другое помещение. Избиратели перешли, а журналистов мы не пустили. Марзалюк предложил им оставить камеру за дверью, а присутствовать как обычным гражданам. Они согласились, но с ними зашли в зал еще трое людей, двоих из которых я знаю — живем с ними в одном доме, но в разных подъездах.

По словам Марины Зуборенко, эти трое еще до приезда кандидата в депутата и смены места встречи находились в зале и громко говорили «как бы между собой». Суть фраз сводилась к тому, что выборы нечестные, что все сфальсифицировано, депутаты — марионетки и ничего не решают.

— Я поняла, что они просто делают провокацию и распаляют людей, настраивают их негативно. Да я и сама после всего этого была немного взвинчена — ситуация все-таки неприятная вышла, хотя мы как школа просто предоставляли помещение и как избирательная комиссия действовали по закону, — говорит Марина Зуборенко.



Участковая избирательная комиссия приехала к ветерану, чтобы та смогла проголосовать, 17 ноября. Крайняя справа — Марина Зуборенко.

В тот вечер она не поехала домой — было поздно, и она отправилась ночевать к дочери, которая живет недалеко от школы. А утром ей родные сообщили, что весь подъезд и дверь квартиры оклеены листовками. На каждой — фото Марины Эдуардовны в той одежде, в которой она была во время встречи Игоря Марзалюка с избирателями в СШ № 12.

— Нужно сказать, что прямых оскорблений в словах на листовке нет — текст писал кто-то юридически подкованный. Но там разглашены мои личные данные. То есть кто-то знает номер моей квартиры, проник туда, где я живу, и призывает при встрече говорить мне об уголовной ответственности, понимаете? — взволнована директор.

Марина Зуборенко говорит, что сразу вспомнила случай с Евгением Миколуцким, который произошел 22 года назад. И теперь боится не столько за свои жизнь и безопасность, сколько за своих родных.

Председатель Комитета государственного контроля Могилевской области, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Евгений Миколуцкий погиб 6 октября 1997 года в результате покушения. Взрывное устройство сработало, когда Миколуцкий открывал дверь своей квартиры. Его жена с тяжелыми ранениями была доставлена в больницу.

— Я дома с того дня не ночую — боюсь. Хожу теперь с охраной. Зачем кому-то понадобилось так поступать? Почему именно со мной? Потому что у нас на участке голосуют главы области и города? Я подозреваю, кто мог это сделать, ведь листовки расклеили в ночь на 14 ноября — накануне в 10 вечера их точно еще не было. Но это лишь мои подозрения — пусть разбирается милиция, — говорит председатель участковой избирательной комиссии.

По данным Марины Зуборенко, ведется проверка и, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело за хулиганство. Женщина говорит, что когда дело дойдет до суда, то она потребует возмещения морального вреда:

— Мне эти деньги не нужны — пусть на счет школы перечислят: хоть ремонт доделаем.



Средняя школа № 12 и избирательный участок № 32.

В том числе об этом инциденте сегодня после голосования на парламентских выборах на участке в университете физкультуры эмоционально высказался президент Александр Лукашенко:

— Я сказал спецслужбам и милиции, чтобы они жестко пресекали подобные случаи. Жестко — это значит, если какой-то мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, то чтобы ему вставили мозги так, чтобы больше этого не хотелось. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы знаете, как это умеют милиционеры делать. Я тут сам виноват, что раньше их сдерживал, мол, давайте спокойно, давайте по-человечески… Вот сидят члены комиссии, в чем они виноваты? Они работают, их попросили, они же даже денег не получают… А вы их начинаете третировать. Мне проще. На меня грязюку льют, я сижу в лесу за забором. А она [Марина Зуборенко] ходит по улицам. Женщина, а на нее пальцем тыкают, у нее дети, семья, муж. Каково ей? Почему она, делая доброе дело, должна это терпеть?.. Отвернем головы и повыворачиваем руки тем, кто будет себя подобным образом вести.

Тем временем телеканал «Белсат» распространил заявление , в котором говорится, что журналисты профессионально выполняли свои обязанности и безусловно не имеют никакого отношения к листовкам в Могилеве.