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Сходил в театр - и исчез. В Гомеле пропал мужчина из Китая, представлялся режиссером

18.11.2019 08:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле пропал 41-летний гражданин Китая. Мужчина представлялся режиссером.


Фото: Поисково-спасательный отряд «Симуран»

Сначала мужчина гостил у знакомых в Минске, а 15 ноября приехал в Гомель. Здесь он сходил в кукольный театр, после ушел в магазин. С тех пор о нем ничего не неизвестно.

Был одет в серое длинное болоневое пальто, в серый пиджак, бордовую водолазку, брюки или джинсы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Гомеле пропал 41-летний гражданин Китая. Мужчина представлялся режиссером.
 
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