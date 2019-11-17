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Сходил в театр - и исчез. В Гомеле пропал мужчина из Китая, представлялся режиссером
18.11.2019 08:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле пропал 41-летний гражданин Китая. Мужчина представлялся режиссером.
Сначала мужчина гостил у знакомых в Минске, а 15 ноября приехал в Гомель. Здесь он сходил в кукольный театр, после ушел в магазин. С тех пор о нем ничего не неизвестно.
Был одет в серое длинное болоневое пальто, в серый пиджак, бордовую водолазку, брюки или джинсы.
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В Гомеле пропал 41-летний гражданин Китая. Мужчина представлялся режиссером.
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