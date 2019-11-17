Зима на пороге. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

О теплых днях на этой неделе придется забыть. Вместо них нас ждет серое небо, холода и дожди, предупреждает pogoda.by . А что вы хотели? Через две недели — зима.





В понедельник и вторник днем +5°С пасмурно, но без осадков.

В среду +4°С, местами дожди.

В четверг +1°С, сильный ветер и возможен мокрый снег.

В пятницу около нуля и ясно.

Хорошей недели, друзья!

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