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Зима на пороге. Погода в Гомеле на неделе

18.11.2019 08:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О теплых днях на этой неделе придется забыть. Вместо них нас ждет серое небо, холода и дожди, предупреждает pogoda.by. А что вы хотели? Через две недели — зима.


В понедельник и вторник днем +5°С пасмурно, но без осадков.

В среду +4°С, местами дожди.

В четверг +1°С, сильный ветер и возможен мокрый снег.

В пятницу около нуля и ясно.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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О теплых днях на этой неделе придется забыть.
 
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