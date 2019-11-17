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Зима на пороге. Погода в Гомеле на неделе
18.11.2019 08:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
О теплых днях на этой неделе придется забыть. Вместо них нас ждет серое небо, холода и дожди, предупреждает
В понедельник и вторник днем +5°С пасмурно, но без осадков.
В среду +4°С, местами дожди.
В четверг +1°С, сильный ветер и возможен мокрый снег.
В пятницу около нуля и ясно.
Хорошей недели, друзья!
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О теплых днях на этой неделе придется забыть.
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