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Голосуют только женщины. Как проходили выборы на необычном участке в Витебске
18.11.2019 08:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Витебской области 17 ноября
Избиратели участка № 33 — исключительно женщины, пациентки роддома. Его особенность — здесь нет привычных кабинок для голосования, а члены избирательной комиссии — в белых халатах. Поставить галочку в бюллетене можно даже лежа в постели.
Избирательницы на этом участке, независимо от того, где они живут, голосуют за кандидатов по округу, на территории которого находится роддом. В данном случае это Витебский-Горьковский № 17.
По этому округу баллотировались в парламент пять кандидатов в депутаты. Это три выдвиженца от партий: 49-летние член КПБ, замдиректора фабрики «Спектр упаковки» Константин Геруцкий и член ЛДП, директор ООО «Юстинор» Сергей Рысев, 43-летний безработный член партии БНФ Александр Ильинец. И двое беспартийных — 41-летний директор туристско-гостиничного комплекса «Лучеса» Дмитрий Егоров и 58-летний председатель горисполкома Виктор Николайкин (
В выборах 17 ноября приняли участие 99 пациенток областного роддома.
Всего в Витебской области — 26 закрытых избирательных участков. Один из них — в военной части, остальные — в больницах, санаториях, домах отдыха.
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Его особенность - здесь нет привычных кабинок для голосования, а члены избирательной комиссии - в белых халатах. Поставить галочку в бюллетене можно даже лежа в...
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