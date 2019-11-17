Голосуют только женщины. Как проходили выборы на необычном участке в Витебске

Источник материала: Tut.by

Жители Витебской области 17 ноября на выборах в парламент голосовали и на закрытых избирательных участках. В основной день голосования они работали в больницах, санаториях и военных частях. На одном из них — в областном клиническом роддоме — побывал телеканал «Витебск».

Избиратели участка № 33 — исключительно женщины, пациентки роддома. Его особенность — здесь нет привычных кабинок для голосования, а члены избирательной комиссии — в белых халатах. Поставить галочку в бюллетене можно даже лежа в постели.

Избирательницы на этом участке, независимо от того, где они живут, голосуют за кандидатов по округу, на территории которого находится роддом. В данном случае это Витебский-Горьковский № 17.

По этому округу баллотировались в парламент пять кандидатов в депутаты. Это три выдвиженца от партий: 49-летние член КПБ, замдиректора фабрики «Спектр упаковки» Константин Геруцкий и член ЛДП, директор ООО «Юстинор» Сергей Рысев, 43-летний безработный член партии БНФ Александр Ильинец. И двое беспартийных — 41-летний директор туристско-гостиничного комплекса «Лучеса» Дмитрий Егоров и 58-летний председатель горисполкома Виктор Николайкин ( уже известно, что именно он стал депутатом от округа ).

В выборах 17 ноября приняли участие 99 пациенток областного роддома.

Всего в Витебской области — 26 закрытых избирательных участков. Один из них — в военной части, остальные — в больницах, санаториях, домах отдыха.