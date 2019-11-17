Рабочая суббота - причина стресса

Источник материала: Tut.by

Популярный блогер Максим Пушкин выложил в Instagram видео, где из окна 4-го этажа мужчина выбросил монитор.

Все произошло 16 ноября около метро Михалово. Блогер спешил на встречу и увидел, как на землю летят листы бумаги, затем монитор. К счастью, никто не пострадал.

Мы пообщалась с психологом, о возможных причинах такого срыва на работе.

Лариса Полина, психолог: «Профессиональное выгорание является большой проблемой, которая приводит к физическому и эмоциональному истощению. Основная причина такого поведения - продолжительный стресс. В таком случае любая мелочь может быстро вывести из себя: от дополнительного рабочего дня до неисправной техники».

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