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С 18 ноября из Билево на «Юга» в Витебске можно доехать без пересадок. Расписание новой маршрутки
18.11.2019 08:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 18 ноября, к экспресс-маршрутам в областном центре прибавился еще один —
Новый ежедневный маршрут идет по одному из самых востребованных городских направлений: Медцентр — улица Чкалова — Московский проспект — улица Короткевича — улица Богатырева — Билево-3. Теперь до новой поликлиники на улице Генерала Маргелова на «Югах» можно добраться без пересадок.
18 ноября на маршрут выйдут два микроавтобуса, а с 25 ноября к ним добавят еще один, сообщили на предприятии «Оператор перевозок».
В этом расписании указано время прибытия и отправления для трех микроавтобусов.
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В понедельник, 18 ноября, к экспресс-маршрутам в областном центре прибавился еще один - № 70: он свяжет Билево-3 с Медцентром
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