С 18 ноября из Билево на «Юга» в Витебске можно доехать без пересадок. Расписание новой маршрутки

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 18 ноября, к экспресс-маршрутам в областном центре прибавился еще один — № 70 : он свяжет Билево-3 с Медцентром, сообщает «Витебский курьер».

Новый ежедневный маршрут идет по одному из самых востребованных городских направлений: Медцентр — улица Чкалова — Московский проспект — улица Короткевича — улица Богатырева — Билево-3. Теперь до новой поликлиники на улице Генерала Маргелова на «Югах» можно добраться без пересадок.

18 ноября на маршрут выйдут два микроавтобуса, а с 25 ноября к ним добавят еще один, сообщили на предприятии «Оператор перевозок».

Время отправления с остановки «Микрорайон Билево-3»: 6.05; 6.22; 6.37; 6.58;

7.15; 7.30; 7.51;

8.08; 8.25; 8.44;

9.03; 9.20; 9.37;

10.13; 10.30;

11.05; 11.23; 11.40; 11.58;

12.15; 12.33; 12.51;

13.10; 13.26; 13.43;

14.02; 14.19; 14.34; 14.53;

15.12; 15.30;

16.03; 16.23; 16.56;

17.17; 17.34; 17.52;

18.10; 18.27; 18.45;

19.03; 19.20; 19.56;

20.13. Время отправления с остановки «Улица Генерала Маргелова»: 6.39; 6.56;

7.09; 7.32; 7.49;

8.04; 8.25; 8.43;

9.01; 9.18; 9.54

10.11; 10.46;

11.04; 11.21; 11.39; 11.56;

12.16; 12.32; 12.52;

13.07; 13.24; 13.43;

14.00; 14.15; 14.34; 14.53;

15.11; 15.44;

16.04; 16.37; 16.58;

17.15; 17.33; 17.51;

18.08; 18.26; 18.44;

19.01; 19.19; 19.37; 19.54;

20.12; 20.30.

В этом расписании указано время прибытия и отправления для трех микроавтобусов.