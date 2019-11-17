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С 18 ноября из Билево на «Юга» в Витебске можно доехать без пересадок. Расписание новой маршрутки

18.11.2019 08:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 18 ноября, к экспресс-маршрутам в областном центре прибавился еще один — № 70: он свяжет Билево-3 с Медцентром, сообщает «Витебский курьер».

Новый ежедневный маршрут идет по одному из самых востребованных городских направлений: Медцентр — улица Чкалова — Московский проспект — улица Короткевича — улица Богатырева — Билево-3. Теперь до новой поликлиники на улице Генерала Маргелова на «Югах» можно добраться без пересадок.

18 ноября на маршрут выйдут два микроавтобуса, а с 25 ноября к ним добавят еще один, сообщили на предприятии «Оператор перевозок».

Время отправления с остановки «Микрорайон Билево-3»:

6.05; 6.22; 6.37; 6.58;
7.15; 7.30; 7.51;
8.08; 8.25; 8.44;
9.03; 9.20; 9.37;
10.13; 10.30;
11.05; 11.23; 11.40; 11.58;
12.15; 12.33; 12.51;
13.10; 13.26; 13.43;
14.02; 14.19; 14.34; 14.53;
15.12; 15.30;
16.03; 16.23; 16.56;
17.17; 17.34; 17.52;
18.10; 18.27; 18.45;
19.03; 19.20; 19.56;
20.13.

Время отправления с остановки «Улица Генерала Маргелова»:

6.39; 6.56;
7.09; 7.32; 7.49;
8.04; 8.25; 8.43;
9.01; 9.18; 9.54
10.11; 10.46;
11.04; 11.21; 11.39; 11.56;
12.16; 12.32; 12.52;
13.07; 13.24; 13.43;
14.00; 14.15; 14.34; 14.53;
15.11; 15.44;
16.04; 16.37; 16.58;
17.15; 17.33; 17.51;
18.08; 18.26; 18.44;
19.01; 19.19; 19.37; 19.54;
20.12; 20.30.

В этом расписании указано время прибытия и отправления для трех микроавтобусов.

 
 
Ссылка на источник 61
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В понедельник, 18 ноября, к экспресс-маршрутам в областном центре прибавился еще один - № 70: он свяжет Билево-3 с Медцентром
 
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