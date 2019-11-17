|
Тепло, прощай! Погода в Витебске на неделе
18.11.2019 08:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все, похоже,
В понедельник, 18 ноября, с утра возможен дождь. Днем — до +8°С.
Вторник и среда будут пасмурными, но без осадков. В дневные часы — до +4°С.
В четверг, 21 ноября, небо обещает проясниться. Однако в прогнозе — сильный ветер. Днем — +1…3°С, но к вечеру на термометре уже будет −2…−4°С.
Пятница, 22 ноября, будет ветреной, но выглянет солнце. Ночью — до пяти градусов мороза, а днем — 0…−2°С.
Хорошей недели!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все, похоже, ноябрьские цветы окончательно отцветут: Белгидромет прогнозирует похолодание.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)