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Тепло, прощай! Погода в Витебске на неделе

18.11.2019 08:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все, похоже, ноябрьские цветы окончательно отцветут: Белгидромет прогнозирует похолодание. Плюс на термометре к концу рабочей недели сменится на минус.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В понедельник, 18 ноября, с утра возможен дождь. Днем — до +8°С.

Вторник и среда будут пасмурными, но без осадков. В дневные часы — до +4°С.

В четверг, 21 ноября, небо обещает проясниться. Однако в прогнозе — сильный ветер. Днем — +1…3°С, но к вечеру на термометре уже будет −2…−4°С.

Пятница, 22 ноября, будет ветреной, но выглянет солнце. Ночью — до пяти градусов мороза, а днем — 0…−2°С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Все, похоже, ноябрьские цветы окончательно отцветут: Белгидромет прогнозирует похолодание.
 
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