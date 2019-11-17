Тепло, прощай! Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Все, похоже, ноябрьские цветы окончательно отцветут: Белгидромет прогнозирует похолодание. Плюс на термометре к концу рабочей недели сменится на минус.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В понедельник, 18 ноября, с утра возможен дождь. Днем — до +8°С.

Вторник и среда будут пасмурными, но без осадков. В дневные часы — до +4°С.

В четверг, 21 ноября, небо обещает проясниться. Однако в прогнозе — сильный ветер. Днем — +1…3°С, но к вечеру на термометре уже будет −2…−4°С.

Пятница, 22 ноября, будет ветреной, но выглянет солнце. Ночью — до пяти градусов мороза, а днем — 0…−2°С.

Хорошей недели!

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