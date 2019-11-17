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В понедельник +11°С, а в пятницу - мокрый снег. Все о погоде в Бресте на этой неделе
18.11.2019 08:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой рабочей неделе в Брест, наконец-то, придет снег. Правда, мокрый и только в пятницу, обещает
В понедельник утром возможен дождь. К обеду распогодится и потеплеет до +11°С.
Во вторник утром будет туман — видимость 300−400 метров. Днем — облачно и без осадков. Воздух прогреется до +10°С.
На среду обещают дождь с утра до позднего вечера. Температура воздуха составит +9…11°С.
В четверг будет облачно. Утром будет без осадков, а во второй половине дня возможен дождь. Столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла.
В пятницу резко похолодает. Утром возможен мокрый снег и +1.+3°С. Днем воздух прогреется до +6°С.
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На этой рабочей неделе в Брест, наконец-то, придет снег. Правда мокрый и только в пятницу.
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