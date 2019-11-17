Смерть наших туристов, заявления Лукашенко, парламент без оппозиции и тяжеловозы - все за выходные

Отработка в субботу и только один выходной все-таки не очень хорошая идея. Вам тоже не хватило, чтобы отдохнуть? Конечно, главное новостью единственного выходного стали парламентские выборы в стране. Мы сейчас расскажем об этом подробнее, а вы пока пройдите тест по событиям недели, чтобы точно быть в курсе всего.
Жуткая новость пришла в выходные — после отдыха в Египте погибли муж и жена из Беларуси. После ужина в отеле (сын погибшей женщины Андрей настаивает — именно в отеле) супруги почувствовали недомогание. Анатолий умер в местной больнице, его жена Елена еще успела вернуться в Минск. Здесь белорусские врачи делали все возможное, но, к сожалению, не смогли ее спасти. Женщина успела рассказать сыну, что с ними произошло.
Ректора частного вуза, где бастовали студенты, вызвали в прокуратуру. Николаю Суше вручили официальное предупреждение о недопустимости нарушений требований законодательства о массовых мероприятиях. Пригрозили, что могут привлечь к ответственности. Кстати, в субботу протестовали еще и таксисты «Яндекса». Им, чтобы нормально получать, надо работать по 16 часов в день.
В суде по делу экс-начальника управления Минздрава Людмилы Реутскойвыступил замминистра здравоохранения Вячеслав Шило. Он рассказал, как регистрируются лекарства, могла ли обвиняемая лоббировать интересы бизнесменов и почему приоритет отдается белорусским препаратам.
Как думаете, какой район оказался лидером в рейтинге самых безработных? Здесь на начало октября официально нетрудоустроенными были 0,6% экономически активного населения. Рассказываем, в каком районе Беларуси меньше всего безработных, а в каком — больше всего.
Накануне выборов на самой тусовочной улице Минска прошел рейв-митинг. Возле бара «Эскобар» ребята призывали изменить антинаркотическую политику в стране. Кричали «Позор», когда активисты со сцены говорили про депутатов, которые приняли «закон об отсрочках». И призывали студентов бороться за свои права: «Мы не наши родители. Мы не хотим быть рабами».
Дату выдачи биометрических паспортов белорусам снова перенесли, а ведь обещали в январе 2020 года начать их выдавать. И это уже совсем не первый перенос. В чем же дело?
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Непростая ситуация сложилась у Александра из Лепельского района. Ему 23 года, у него есть отсрочка от армии до 2023 года. Он ухаживает за матерью-инвалидом. Работать вынужден в Минске, помогает парню с уходом за матерью его бабушка, которой 70 лет. Сейчас нашего героя вызывают в военкомат, чтобы пройти комиссию для призыва. Парень пытается доказать военкомату, что его отсрочка законна. Уже сегодня его ждут на комиссию.
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Какие красивые и мощные лошади пасутся в окрестностях деревни Городецкая Краснопольского района. Этих тяжеловесов разводит бывший ветврач местного колхоза Юрий Земцов. Мужчина уезжал работать и жить в Могилев, но вернулся к земле, лошадям и фермерству. Он еще бычков разводит и бывшее здание школы и территорию вокруг превращает в агроусадьбу.
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О СПОРТЕ
Наши футболисты и хоккеисты что-то совсем не радовали в выходные. Например, сборная Беларуси по футболу завершила отборочный турнир к чемпионату Европы разгромным поражением от Германии. А хоккеисты минского «Динамо» завершили домашнюю серию в КХЛ поражением от омского «Авангарда».