Смерть наших туристов, заявления Лукашенко, парламент без оппозиции и тяжеловозы - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Отработка в субботу и только один выходной все-таки не очень хорошая идея. Вам тоже не хватило, чтобы отдохнуть? Конечно, главное новостью единственного выходного стали парламентские выборы в стране. Мы сейчас расскажем об этом подробнее, а вы пока пройдите тест по событиям недели , чтобы точно быть в курсе всего.

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Какие красивые и мощные лошади пасутся в окрестностях деревни Городецкая Краснопольского района. Этих тяжеловесов разводит бывший ветврач местного колхоза Юрий Земцов. Мужчина уезжал работать и жить в Могилев, но вернулся к земле, лошадям и фермерству. Он еще бычков разводит и бывшее здание школы и территорию вокруг превращает в агроусадьбу.

Ну как так, это же реальный пофигизм! Это мы про новые примеры на «Доске позора» . Посмотрите и вы на новую порцию фотографий с удивительными примерами.

В Иране смешанные единоборства находятся под запретом . Стоит ли говорить, что если женщина занимается таким спортом, то ситуация усложняется. Захра Самади приехала в Беларусь. Она рассказала нам, как оказалась в ММА, почему не носит хиджаб и что ей нравится в нашей стране, что она готова сюда переехать.

Непростая ситуация сложилась у Александра из Лепельского района. Ему 23 года, у него есть отсрочка от армии до 2023 года . Он ухаживает за матерью-инвалидом. Работать вынужден в Минске, помогает парню с уходом за матерью его бабушка, которой 70 лет. Сейчас нашего героя вызывают в военкомат, чтобы пройти комиссию для призыва . Парень пытается доказать военкомату, что его отсрочка законна. Уже сегодня его ждут на комиссию.

Что вы знаете о группе «Петля пристрастия»? А мы вам расскажем, что история группы начиналась больше 10 лет назад, но этот год для них выдался значимым. Мода на стиль исполнения, прыжки на сцену на концертах, курение и алкоголь — все это обсуждаем в большом разговоре с вокалистом группы Ильей Черепко-Самохваловым .

Любим мы истории о наших соотечественниках, которые переехали в чужую страну и смогли устроить свою жизнь и добиться успеха. Алена Шкуматова из Минска отправилась в Париж. Сейчас она руководит собственной лабораторией при Институте Кюри . Поговорили с девушкой о трендах в современной науке, технологиях будущего, научных стартапах и о том, как молодая женщина из Беларуси оказалась в такой интересной и нетривиальной сфере, где до сих пор среди руководителей больше мужчин-ученых.