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Смерть наших туристов, заявления Лукашенко, парламент без оппозиции и тяжеловозы - все за выходные

18.11.2019 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Отработка в субботу и только один выходной все-таки не очень хорошая идея. Вам тоже не хватило, чтобы отдохнуть? Конечно, главное новостью единственного выходного стали парламентские выборы в стране. Мы сейчас расскажем об этом подробнее, а вы пока пройдите тест по событиям недели, чтобы точно быть в курсе всего.

САМОЕ ВАЖНОЕ



  • Жуткая новость пришла в выходные — после отдыха в Египте погибли муж и жена из Беларуси. После ужина в отеле (сын погибшей женщины Андрей настаивает — именно в отеле) супруги почувствовали недомогание. Анатолий умер в местной больнице, его жена Елена еще успела вернуться в Минск. Здесь белорусские врачи делали все возможное, но, к сожалению, не смогли ее спасти. Женщина успела рассказать сыну, что с ними произошло.
  • Ректора частного вуза, где бастовали студенты, вызвали в прокуратуру. Николаю Суше вручили официальное предупреждение о недопустимости нарушений требований законодательства о массовых мероприятиях. Пригрозили, что могут привлечь к ответственности. Кстати, в субботу протестовали еще и таксисты «Яндекса». Им, чтобы нормально получать, надо работать по 16 часов в день.
  • В суде по делу экс-начальника управления Минздрава Людмилы Реутской выступил замминистра здравоохранения Вячеслав Шило. Он рассказал, как регистрируются лекарства, могла ли обвиняемая лоббировать интересы бизнесменов и почему приоритет отдается белорусским препаратам.
  • Как думаете, какой район оказался лидером в рейтинге самых безработных? Здесь на начало октября официально нетрудоустроенными были 0,6% экономически активного населения. Рассказываем, в каком районе Беларуси меньше всего безработных, а в каком — больше всего.
  • Накануне выборов на самой тусовочной улице Минска прошел рейв-митинг. Возле бара «Эскобар» ребята призывали изменить антинаркотическую политику в стране. Кричали «Позор», когда активисты со сцены говорили про депутатов, которые приняли «закон об отсрочках». И призывали студентов бороться за свои права: «Мы не наши родители. Мы не хотим быть рабами».


  • Дату выдачи биометрических паспортов белорусам снова перенесли, а ведь обещали в январе 2020 года начать их выдавать. И это уже совсем не первый перенос. В чем же дело?

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Непростая ситуация сложилась у Александра из Лепельского района. Ему 23 года, у него есть отсрочка от армии до 2023 года. Он ухаживает за матерью-инвалидом. Работать вынужден в Минске, помогает парню с уходом за матерью его бабушка, которой 70 лет. Сейчас нашего героя вызывают в военкомат, чтобы пройти комиссию для призыва. Парень пытается доказать военкомату, что его отсрочка законна. Уже сегодня его ждут на комиссию.

  • В Иране смешанные единоборства находятся под запретом. Стоит ли говорить, что если женщина занимается таким спортом, то ситуация усложняется. Захра Самади приехала в Беларусь. Она рассказала нам, как оказалась в ММА, почему не носит хиджаб и что ей нравится в нашей стране, что она готова сюда переехать.

  • Ну как так, это же реальный пофигизм! Это мы про новые примеры на «Доске позора». Посмотрите и вы на новую порцию фотографий с удивительными примерами.

  • Какие красивые и мощные лошади пасутся в окрестностях деревни Городецкая Краснопольского района. Этих тяжеловесов разводит бывший ветврач местного колхоза Юрий Земцов. Мужчина уезжал работать и жить в Могилев, но вернулся к земле, лошадям и фермерству. Он еще бычков разводит и бывшее здание школы и территорию вокруг превращает в агроусадьбу.


  • Что вы знаете о группе «Петля пристрастия»? А мы вам расскажем, что история группы начиналась больше 10 лет назад, но этот год для них выдался значимым. Мода на стиль исполнения, прыжки на сцену на концертах, курение и алкоголь — все это обсуждаем в большом разговоре с вокалистом группы Ильей Черепко-Самохваловым.

  • Любим мы истории о наших соотечественниках, которые переехали в чужую страну и смогли устроить свою жизнь и добиться успеха. Алена Шкуматова из Минска отправилась в Париж. Сейчас она руководит собственной лабораторией при Институте Кюри. Поговорили с девушкой о трендах в современной науке, технологиях будущего, научных стартапах и о том, как молодая женщина из Беларуси оказалась в такой интересной и нетривиальной сфере, где до сих пор среди руководителей больше мужчин-ученых.

  • У вас есть лучший друг? Вы давно дружите? Мы пригласили в студию людей, которые дружат больше 25 лет. Они рассказали, как вместе росли, играли свадьбы, рожали детей, с какими трудностями столкнулась их дружба. Очень душевный разговор получился. А дружат ли братья и сестры, у которых очень большая разница в возрасте? Когда вырастают, точно дружат, и даже очень. Посмотрите и это видео, оно трогательное.

О СПОРТЕ

  • Наши футболисты и хоккеисты что-то совсем не радовали в выходные. Например, сборная Беларуси по футболу завершила отборочный турнир к чемпионату Европы разгромным поражением от Германии. А хоккеисты минского «Динамо» завершили домашнюю серию в КХЛ поражением от омского «Авангарда».

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Кстати, вы знали, что возле Дворца спорта в столице хотели поставить большое колесо обозрения? Как вам идея? И бонус напоследок: поясняем, почему именно после этих женских фраз мужчинам хочется сбежать. А это точно поднимет вам настроение — истории спасения животных, невозможно читать без улыбки умиления. Удачной вам недели!

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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