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А вот и первые морозы! Погода в Могилеве на неделе

18.11.2019 09:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ноябрь уже перевалил за середину и, похоже, вспомнил, что скоро зима и Новый год. И вот — первый стабильный мороз в Могилеве будет уже на этой неделе. Но вместе с ним вернется солнце! Так что достаем зимние обувь и куртки, друзья, и без резких движений на дорогах. Машины-то свои все «переобули»?


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, 18 ноября, весь день будет пасмурно, максимум +6°С.

Во вторник начнется ощутимое похолодание, причем постепенное. Будет по-прежнему пасмурно, на термометре — около +3°С.

В среду уже — +2°С, тоже пасмурно, к ночи поднимется порывистый ветер.

А в четверг днем еще будет +1°С, но обещают мокрый снег и порывистый ветер.

И уже в пятницу — первый по-настоящему морозный день этой осени: −4…−1°С. Но будет солнечно! Правда, до середины суток еще и ветрено.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Вместе с морозцем придет и солнце - наконец-то!
 
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