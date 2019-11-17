|
А вот и первые морозы! Погода в Могилеве на неделе
18.11.2019 09:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ноябрь уже перевалил за середину и, похоже, вспомнил, что скоро зима и Новый год. И вот — первый стабильный мороз в Могилеве будет уже на этой неделе. Но вместе с ним вернется солнце! Так что достаем зимние обувь и куртки, друзья, и без резких движений на дорогах. Машины-то свои все «переобули»?
Сегодня, 18 ноября, весь день будет пасмурно, максимум +6°С.
Во вторник начнется ощутимое похолодание, причем постепенное. Будет по-прежнему пасмурно, на термометре — около +3°С.
В среду уже — +2°С, тоже пасмурно, к ночи поднимется порывистый ветер.
А в четверг днем еще будет +1°С, но обещают мокрый снег и порывистый ветер.
И уже в пятницу — первый по-настоящему морозный день этой осени: −4…−1°С. Но будет солнечно! Правда, до середины суток еще и ветрено.
Хорошей недели, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с морозцем придет и солнце - наконец-то!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)