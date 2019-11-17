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Белорусы активно делились в соцсетях снимками с выборов

18.11.2019 07:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выборы-2019 оставили яркие снимки в социальных сетях. Традиционно люди шли голосовать целыми семьями. Возможность отдать голос была у каждого белоруса, в том числе и на дому. Избиратели в интернете выражали надежду, что проголосовали за достойного кандидата. Особенно запомнится этот день тем, кто голосовал впервые. По данным Google Trends, белорусы в день выборов больше всего интересовались кандидатами в депутаты и избирательными участками - об этом говорит статистика поисковых запросов.
 
 
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Выборы-2019 оставили яркие снимки в социальных сетях. Традиционно люди шли голосовать целыми семьями. Возможность отдать голос была у каждого белоруса, в том числе и...
 
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