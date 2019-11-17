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В Беларуси прошли парламентские выборы. Как это было?
18.11.2019 07:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДень голосования за кандидатов в депутаты в стране прошел ярко, а в некоторых населенных пунктах незабываемо. На местах к процессу организации выборов старались подойти креативно - где-то с концертами, где-то с конкурсами.
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День голосования за кандидатов в депутаты в стране прошел ярко, а в некоторых населенных пунктах незабываемо. На местах к процессу организации выборов старались...
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