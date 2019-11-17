Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения начальника Пинского ГРОЧС Лозюка Вячеслава Ивановича № 121 от 20.09.2019 года, проведен мониторинг всех магазинов ф-ла «Евроторг», расположенных на территории г. Пинска и Пинского р-на. УНП 201019796.

В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. По результату проведенного мониторинга и в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», директору филиала ООО «Евроторг» в г. Бресте Моничу Олегу Витальевичу вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты в магазинах «Евроопт» (г. Пинск, ул. Железнодорожная, 56, Брестская 72А, Брестская 137, Завальная 15-1, Центральная 44А; д. Пинковичи, ул. Железнодорожная,1; д. Галево, ул. Первомайская, 176А; г.п. Логишин, ул. Андриевича, 21А обслуживающими организациями РГОО «БДПО», ООО «Ювитал», ООО «ЮрЛайнПлюс», ОАО «Спецавтоматика». Нарушений не выявлено.

В ходе проведения мониторинга соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты обслуживающей организации РГОО «БДПО» в магазине «Евроопт», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Партизанская, д. 42 выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. По результату проведенного мониторинга и в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», директору ПТУП «Брестский областной комбинат противопожарных работ» вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В., проведен мониторинг филиала ГУК «Пинский городской центр культуры и творчества» по ул. Первомайской, 140 на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Директору ГУК «Пинский городской центр культуры и творчества» Матузко Сергею Владимировичу были вручены рекомендации №69 от 16.07.2019 для устранения выявленных нарушений.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В., проведен мониторинг коммунального унитарного производственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство г.Пинска», расположенного по адресу: Брестская область, г. Пинск ул. Интернациональная, 63, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Руководителю коммунального унитарного производственного предприятия «Жилищно – коммунальное хозяйство г. Пинска» Красовскому Максиму Дмитриевичу были направлены для устранения выявленных нарушений.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В., проведен мониторинг филиала «Пинск Кооптранс», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Интернациональная, 21, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Директору филиала «Пинск Кооптранс» Лебедевскому Олегу Николаевичу были вручены рекомендации №75 от 16.07.2019 для устранения выявленных нарушений.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №147 инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Наривончиком Д.М. проведен мониторинг ГУ «Пинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Пинский район, д. Пинковичи, ул. Лунинецкая 136. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ОАО «Спецавтоматика». В ходе проведения мониторинга нарушений требований законодательства о пожарной безопасности со стороны обслуживающей организации не выявлено. В адрес директора ГУ «Пинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», Иголка Якова Сергеевича по адресу: Пинский район, д. Пинковичи, ул. Лунинецкая 136, направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №150 инспектром ИНиП Пинского ГРОЧС Наривончиком Д.М. проведен мониторинг УЗ «Парохонская участковая больница» по адресу: Пинский район, аг.Парохонск, ул.Пинская 2. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ПТУП «Брестский областной комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО», г.Брест, ул. Советской Конституции, 30. В ходе проведения мониторинга нарушений требований законодательства о пожарной безопасности со стороны обслуживающей организации не выявлено. В адрес главного врача УЗ «Пинская центральная поликлиника» Киктенко И.Ю. по адресу: г.Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии 48 направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №152 проведен мониторинг УСУ «СДЮШОР №1 г.Пинска», УСУ «СДЮШОР №2 г.Пинска», УСУ «СДЮШОР №3 г.Пинска», УСУ «СДЮШОР №5 г.Пинска». В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. По результатам проведенного мониторинга вручены рекомендации по устранению выявленных мероприятий.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В., под руководством главного государственного инспектора г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Лозюка В.И., был проведён мониторинг детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак», расположенного по адресу: Брестская область, Пинский район, д. Погост-Загородский. По результатам мониторинга были выявлены нарушения требований Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 года №7, «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь» ППБ Беларуси 01-2014. Директору детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак» Бегеба Валентине Константиновне были направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В, был проведён мониторинг УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж им. А.Е. Клещёва». По результатам мониторинга были выявлены нарушения капитального характера, а также нарушения требований Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 года №7. Руководителю колледжа были вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В, в рамках мониторинга УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж им. А.Е. Клещёва» был проведен мониторинг ООО «Ювитал», как организации, осуществляющей обслуживание автоматической пожарной сигнализации на указанном объекте, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты на объекте. В ходе проведения мониторинга нарушений выявлено не было.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В, в рамках мониторинга учреждений образования ГУО «СШ №6 г. Пинска», ГУО «СШ №11 г. Пинска», ГУО «Я/с №5 г. Пинска», ГУО «Я/с №7 г. Пинска», ГУО «Я/с №44 г. Пинска» был проведен мониторинг ООО «ЮрЛайнПлюс», как организации, осуществляющей обслуживание автоматической пожарной сигнализации на указанных объектах, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты на объекте. В ходе проведения мониторинга нарушений выявлено не было.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В был проведен мониторинг ГУО «Средняя школа №6 г. Пинска», ГУО «Средняя школа №11 г. Пинска», ГУО «Ясли-сад №5 г. Пинска», ГУО «Ясли-сад №7 г. Пинска», ГУО «Ясли-сад №44 г. Пинска» на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 выявлено не было.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Янковичем С.В был проведен мониторинг ГУО «Погост-Загородский ясли-сад Пинского района», ГУО «Чуховский ясли-сад Пинского района», ГУО «Борковская базовая школа Пинского района», ГУО «Новодворский ясли-сад Пинского района», ГУО «Вязский ясли-сад Пинского района», ГУО «Чуховская средняя школа Пинского района», ГУО «Погост-Загородская средняя школа Пинского района» на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности. В ходе проведения мониторинга нарушений не выявлено.

Ст. инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович