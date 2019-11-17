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Областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности прошел в столице

18.11.2019 11:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эти школьники лучше всех считают... деньги. А еще разбираются в инвестициях, цифровом банкинге, страховании. Областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности прошел на неделе в столице. В нем приняли участие 70 школьников из Минской области - по три представителя от каждого района и города Жодино. В предыдущих же этапах свои знания проверили более четырех тысяч учащихся. К слову, республиканская олимпиада по финансовой грамотности проходит ежегодно. Это совместная инициатива Национального банка и Министерства образования Беларуси. Победители представят Минскую область на заключительном - республиканском этапе. Он пройдет 13 декабря в Национальном банке Беларуси.
 
 
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Эти школьники лучше всех считают... деньги. А еще разбираются в инвестициях, цифровом банкинге, страховании. Областной этап республиканской олимпиады по финансовой...
 
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