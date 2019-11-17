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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности прошел в столице Эти школьники лучше всех считают... деньги. А еще разбираются в инвестициях, цифровом банкинге, страховании. Областной этап республиканской олимпиады по финансовой...

Эти школьники лучше всех считают... деньги. А еще разбираются в инвестициях, цифровом банкинге, страховании. Областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности прошел на неделе в столице. В нем приняли участие 70 школьников из Минской области - по три представителя от каждого района и города Жодино. В предыдущих же этапах свои знания проверили более четырех тысяч учащихся. К слову, республиканская олимпиада по финансовой грамотности проходит ежегодно. Это совместная инициатива Национального банка и Министерства образования Беларуси. Победители представят Минскую область на заключительном - республиканском этапе. Он пройдет 13 декабря в Национальном банке Беларуси.