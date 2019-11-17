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Ветра, дожди и похолодание. Погода в Гродно на неделе
18.11.2019 12:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вот и все. Необычная теплая осень постепенно сдает свои позиции под напором холодов. На новой рабочей неделе в Гродно сначала будет относительно тепло, а потом похолодает. К выходным возможны заморозки,
В понедельник сплошная облачность, без дождей, вечером — ветер. Столбик термометра поднимется до +9 °С.
Во вторник — сплошная облачность, туман, слабый ветер и до +9 °С.
В среду — сплошная облачность и дожди. Столбик термометра поднимется до +9 °С. Вечером — сильный ветер.
В четверг снова ветрено и облачно. Станет холоднее: днем до +5 °С.
В пятницу переменная облачность без осадков. Будет ветрено. Дневная температура воздуха не превысит +3 °C. Вечером похолодает — до -2 °C.
Хорошей недели!
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Вот и все. Необычная теплая осень постепенно сдает свои позиции перед напором холодных температур. На новой рабочей неделе в Гродно сначала будет относительно...
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