ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ветра, дожди и похолодание. Погода в Гродно на неделе

18.11.2019 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вот и все. Необычная теплая осень постепенно сдает свои позиции под напором холодов. На новой рабочей неделе в Гродно сначала будет относительно тепло, а потом похолодает. К выходным возможны заморозки, предупреждает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник сплошная облачность, без дождей, вечером — ветер. Столбик термометра поднимется до +9 °С.

Во вторник — сплошная облачность, туман, слабый ветер и до +9 °С.

В среду — сплошная облачность и дожди. Столбик термометра поднимется до +9 °С. Вечером — сильный ветер.

В четверг снова ветрено и облачно. Станет холоднее: днем до +5 °С.

В пятницу переменная облачность без осадков. Будет ветрено. Дневная температура воздуха не превысит +3 °C. Вечером похолодает — до -2 °C.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот и все. Необычная теплая осень постепенно сдает свои позиции перед напором холодных температур. На новой рабочей неделе в Гродно сначала будет относительно...
 
Новости дня
Новости общества
 
Из-за антициклона в концу недели в Беларуси похолодает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика