Ветра, дожди и похолодание. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

Вот и все. Необычная теплая осень постепенно сдает свои позиции под напором холодов. На новой рабочей неделе в Гродно сначала будет относительно тепло, а потом похолодает. К выходным возможны заморозки, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник сплошная облачность, без дождей, вечером — ветер. Столбик термометра поднимется до +9 °С.

Во вторник — сплошная облачность, туман, слабый ветер и до +9 °С.

В среду — сплошная облачность и дожди. Столбик термометра поднимется до +9 °С. Вечером — сильный ветер.

В четверг снова ветрено и облачно. Станет холоднее: днем до +5 °С.

В пятницу переменная облачность без осадков. Будет ветрено. Дневная температура воздуха не превысит +3 °C. Вечером похолодает — до -2 °C.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .