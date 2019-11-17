Из-за антициклона в концу недели в Беларуси похолодает

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Беларуси похолодает. В первой половине недели еще сохранится теплая сырая погода с температурным фоном на 4−6 °С выше климатической нормы. Во второй половине недели территория Беларуси окажется под влиянием периферии антициклона, поэтому к концу рабочей недели температурный фон опустится к климатической норме, а по востоку страны он окажется на 1−3 °С ниже нормы. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

19 ноября, во вторник, будет без существенных осадков, лишь днем местами по востоку Беларуси пройдут небольшие дожди. В отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +1…7 °С, местами она понизится до 0…-1 °С, максимальная температура днем составит от +3 °С по востоку до +12 °С по юго-западу страны.

20 ноября, в среду, тоже без существенных осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +1…7 °С, по востоку при прояснениях до 0…-2 °С. Максимальная температура днем — +2…9 °С, по юго-западу до +11 °С.

21 ноября, в четверг, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. В дневные часы местами ожидается порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток в основном составит 0…+7 °С, лишь ночью по востоку страны она понизится до −1…3 °С, а днем по юго-западу максимальная температура достигнет +8…9 °С.

22 ноября, в пятницу, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по крайнему западу страны возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит −1…8 °С, по востоку при прояснениях до −9…10 °С, максимальная температура днем — −4…+2 °С; в западных районах Беларуси немного теплее — ночью 0…+3 °С, днем — +3…5 °С.

23 ноября, в субботу, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью −1…8 °С, по востоку при прояснениях воздух охладится до −9…10 °С, максимальная температура днем — −4…+2 °С; в западных районах страны ночью — 0…+2 °С, днем — +3…5 °С.

24 ноября, в воскресенье, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу страны возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью — −1…7 °С, по востоку при прояснениях −8…10 °С, максимальная днем — −4…+2 °С; в западных районах Беларуси ночью — 0…+3 °С, днем — +3…5 °С.

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