В Гродно компания молодых людей отмечала проводы в армию друга - и разгромила арендованный коттедж

Источник материала: Tut.by

В Гродно компания молодых людей отмечала проводы друга в армию. Для застолья арендовали коттедж, который в процессе гулянья разгромили. После себя оставили бардак, разбитые окна, сломанный торшер. Из коттеджа пропал пылесос, а часть вещей плавала в искусственном пруду во дворе. Как так произошло, хозяйке дома ребята объяснить не смогли, сообщает милиция региона.



Фото: fox8.com, носит иллюстративный характер

Выяснилось, что в веселье принимало участие более 20 человек. Может быть, отдыхающих было и больше: они приезжали в коттедж на протяжении всей ночи. Почему снятое жилье утром оказалось в разгромленном состоянии, молодые люди пояснить не смогли, но очень сожалели о случившемся.

Своими силами они пытались отыскать в пруду пропавший пылесос, но техника оказалась у одного из участников застолья дома. Как — опять же никто не помнит. Организатор вечеринки возместил хозяйке часть ущерба, в том числе потерянные средства от планируемой сдачи коттеджа на следующие сутки другим людям. После отдыха молодежи жилище нуждалось в некотором ремонте.

Хозяйка коттеджа обратилась в милицию, которая сейчас разбирается в происшедшем.

Кстати, похожий случай произошел в городе Севен Хиллс (штат Огайо), но там разрушения были масштабнее. 30 декабря 2017 года через сервис Airbnb американец снял дом за 40 долларов в сутки и, вопреки запретам арендодателя, устроил вечеринку. Гостей он пригласил через пост в твиттере. Хозяин коттеджа пришел в ужас от наплыва людей, заперся в спальне и вызвал полицию. Но это не спасло дом от разгрома.