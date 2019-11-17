|
В Гродно компания молодых людей отмечала проводы в армию друга - и разгромила арендованный коттедж
18.11.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно компания молодых людей отмечала проводы друга в армию. Для застолья арендовали коттедж, который в процессе гулянья разгромили. После себя оставили бардак, разбитые окна, сломанный торшер. Из коттеджа пропал пылесос, а часть вещей плавала в искусственном пруду во дворе. Как так произошло, хозяйке дома ребята объяснить не смогли,
Выяснилось, что в веселье принимало участие более 20 человек. Может быть, отдыхающих было и больше: они приезжали в коттедж на протяжении всей ночи. Почему снятое жилье утром оказалось в разгромленном состоянии, молодые люди пояснить не смогли, но очень сожалели о случившемся.
Своими силами они пытались отыскать в пруду пропавший пылесос, но техника оказалась у одного из участников застолья дома. Как — опять же никто не помнит. Организатор вечеринки возместил хозяйке часть ущерба, в том числе потерянные средства от планируемой сдачи коттеджа на следующие сутки другим людям. После отдыха молодежи жилище нуждалось в некотором ремонте.
Хозяйка коттеджа обратилась в милицию, которая сейчас разбирается в происшедшем.
Кстати, похожий
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После себя ребята оставили бардак, разбитые окна, сломанный торшер. Из коттеджа пропал пылесос, а часть вещей плавала в искусственном пруду во дворе. Как так вышло -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)