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В Гродно готовятся к строительству нового объездного кольца. Железнодорожный мост сделают автомобильным
18.11.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно началась подготовка к строительству новой объездной дороги. На первом этапе старый железнодорожный мост будут реконструировать под автомобильный, а также обустраивать выход новой дороги на улицу Карского с оборудованием двухуровневого путепровода на М6,
Строительство внешней объездной кольцевой магистрали предусмотрено генеральным планом Гродно до 2030 года.
Первая очередь строительства разбита на пять этапов.
Строительство кольца начнется с реконструкции бывшего железнодорожного моста в четырехполосный автомобильный, с выходом к автомагистрали М6. Улицу Южную продлят до М6, там появится двухуровневая развязка.
Дальше объездная дорога будет пересекать Скидельское шоссе, на проспект Космонавтов.
В строительстве объездной дороги принимают участие несколько дорожно-строительных трестов области, а также ОАО «Мостострой», которое приступает к работам по реконструкции бывшего железнодорожного моста.
В перспективе новая четырехполосная дорога проляжет в районе улицы Карского, затем ее продлят до улицы Лапенковской с выходом на застраиваемый жилой район Грандичи. Оттуда большое кольцо выйдет на дорогу Гродно — Друскининкай мимо КСМ, через будущий мост через Неман в районе деревни Баля Сольная и далее в микрорайон индивидуальной жилой застройки Барановичи.
На участке от продления улицы Южной до М6 появятся шесть подземных пешеходных переходов, первый из которых построят в районе проспекта Янки Купалы. Еще один появится за мостом районе дачных садовых товариществ.
Развязка от четырехполоски с моста до пересечения с М6 будет выполнена по типу клеверного листа.
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В Гродно готовятся к строительству нового объездного кольца. Железнодорожный мост сделают автомобильным
На первом этапе старый железнодорожный мост будут реконструировать под автомобильный, а также обустраивать выход новой дороги на улицу Карского с оборудованием...
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