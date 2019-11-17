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В Гродно готовятся к строительству нового объездного кольца. Железнодорожный мост сделают автомобильным

18.11.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно началась подготовка к строительству новой объездной дороги. На первом этапе старый железнодорожный мост будут реконструировать под автомобильный, а также обустраивать выход новой дороги на улицу Карского с оборудованием двухуровневого путепровода на М6, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Строительство внешней объездной кольцевой магистрали предусмотрено генеральным планом Гродно до 2030 года.

Первая очередь строительства разбита на пять этапов.

Строительство кольца начнется с реконструкции бывшего железнодорожного моста в четырехполосный автомобильный, с выходом к автомагистрали М6. Улицу Южную продлят до М6, там появится двухуровневая развязка.

Дальше объездная дорога будет пересекать Скидельское шоссе, на проспект Космонавтов.



В строительстве объездной дороги принимают участие несколько дорожно-строительных трестов области, а также ОАО «Мостострой», которое приступает к работам по реконструкции бывшего железнодорожного моста.

В перспективе новая четырехполосная дорога проляжет в районе улицы Карского, затем ее продлят до улицы Лапенковской с выходом на застраиваемый жилой район Грандичи. Оттуда большое кольцо выйдет на дорогу Гродно — Друскининкай мимо КСМ, через будущий мост через Неман в районе деревни Баля Сольная и далее в микрорайон индивидуальной жилой застройки Барановичи.



На участке от продления улицы Южной до М6 появятся шесть подземных пешеходных переходов, первый из которых построят в районе проспекта Янки Купалы. Еще один появится за мостом районе дачных садовых товариществ.

Развязка от четырехполоски с моста до пересечения с М6 будет выполнена по типу клеверного листа.

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Теги: Гродно
 
 
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На первом этапе старый железнодорожный мост будут реконструировать под автомобильный, а также обустраивать выход новой дороги на улицу Карского с оборудованием...
 
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