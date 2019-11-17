Диджея радио в Бобруйске уволили за «некрасивый» рейтинг городов? Узнали, что произошло

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске на местном радио уволили диджея. Руководство «Zефир.FM» говорит, что он не вышел на работу, потому трудовые отношения с ним прекратили. Сам же уволенный и его коллеги считают, что это был формальный повод: мол, настоящая причина — диджеи утреннего шоу озвучили в эфире рейтинг белорусских городов, в котором Бобруйск находится на предпоследнем месте. TUT.BY выслушал все стороны конфликта.



Фото с сайта pixaby.com

До того, как начать разбираться в ситуации, стоит иметь ввиду, что радио «Zефир.FM» вместе с каналом «Бобруйск-360», сайтом bobrlife.by и газетой «Бабруйскае жыццё» входят в состав медиахолдинга «Бабруйскае жыццё». Это — государственные СМИ, так как их учредителем является Бобруйский горисполком.

Суть конфликта

TUT.BY узнал, что двух диджеев радио «Zефир.FM» в Бобруйске уволили за то, что в утреннем эфире в понедельник, 11 ноября, они озвучили рейтинг белорусских городов, составленный Центром новых идей. Это не официальная статистика, но результатами исследования поделились многие СМИ, в том числе государственные — например, Белтелерадиокомпания .

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Сотрудники радиоредакции на условиях анонимности рассказали TUT.BY, что выданная в эфир информация не понравилась кому-то из членов горисполкома. Ведь по результатам рейтинга из 15 белорусских городов-«стотысячников» Бобруйск находится на предпоследнем месте и опережает только Оршу.

Тут стоит упомянуть, что информацию, которая выходит в эфире, диджеи выбирают сами. По словам сотрудников радио, ограничения, конечно, тоже есть: информация должна быть из официальных источников или с официальных сайтов.

По словам работников редакции, после информации о рейтинге городов на утреннем шоу главного редактора медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» Виталия Авсеенко вызвали на «разбирательство» в горисполком. А после он вернулся и устроил «разбор полетов». Суть его была в том, что негатива в эфире быть не должно. А если он есть в какой-то официальной информации, то подавать ее нужно в мягкой форме.

К слову, рейтинг диджеи утреннего эфира просто прочитали, никак не комментируя, говорят сотрудники редакции. Тем не менее, коллективу напомнили, что «свой город нужно любить и хвалить».

На следующий день после «разбора полетов» диджея Павла Ходжаева уволили. Официальная причина — отсутствие на работе.

Что говорят стороны конфликта

Руководитель радио Алена Родовская рассказала TUT.BY, что диджеи не являются штатными сотрудниками редакции и работают по договорам подряда, так как совмещают диджейство с другой работой.

— Вчера Павел Ходжаев не вышел на работу, причин не объяснил, не предупредил меня, что куда-то уезжает. Ествественно, я сказала об этом главному редактору. Поэтому мы с ним расторгли все трудовые отношения. Все остальное — просто нагнетание обстановки, — сказала Родовская.

По информации нашего источника уволен также Вадим Киреев. Но сам Киреев дал короткий комментарий о ситуации, сказав, что все еще работает диджеем на радио.

Это подтвердила и Алена Родовская. Руководитель радио также сказала, что в эфире действительно выходила информация о рейтинге белорусских городов, но никаких последствий она не повлекла за собой.

Что касается «разбирательства» в Бобруйском горисполкоме с редактором медиахолдинга «Бабруйскае жыццё» Виталием Авсеенко, то его не было, утверждает начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Татьяна Горбачева. Она пояснила TUT.BY, что никто главреда на ковер не вызывал, Авсеенко регулярно бывает в горисполкоме по рабочим делам. Например, недавно обсуждали проведение семинара для журналистов совместно с «Россией 24».

— Мы не акцентировали внимание на том, о чем вы говорите. Это внутренняя политика самой редакции. И даже если учредителем является городской исполнительный комитет, он в это не вмешивается. Стратегию развития определяет главный редактор, — сказала Татьяна Горбачева.

Она также добавила, что на утреннем шоу работают три человека, но претензии только к Павлу — именно из-за невыхода в эфир. В договоре подряда, по словам Горбачевой, прописана эта обязанность — ведение утреннего шоу. И Павел ее не выполнил.

Сам Павел Ходжаев объяснил ситуацию так:

— У нас заключен договор подряда, штатного расписания нет. Отработал — получил зарплату, не отработал — не получил. Мои коллеги по эфиру были предупреждены, что меня не будет. Такая практика работает давно, ведь главное, чтобы шоу выходило в эфир. О том, что договор со мной разорван, мне сообщили через мою коллегу. Я оспаривать не стал. Планирую искать работу на других радиостанциях.