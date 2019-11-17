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«Алеся» докопала последний тоннель для первого участка третьей ветки метро

18.11.2019 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Механизированный щит докопал второй тоннель к станции метро «Ковальская Слобода». Открытие новой ветки метро состоится в 2020 году.


«Алеся» вот-вот покажется из тоннеля. Снимок сделан в апреле 2019 года, когда механизированный щит прошел первый тоннель от «Вокзальной» до «Ковальской Слободы». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Можно с уверенностью сказать, что открытие новой ветки метро в 2020 году состоится, мы соединили сегодня все 4 станции тоннелями, — сообщил генеральный директор «Минсметростроя» Леонид Стухальский.

Чтобы механизированный щит достать, понадобится время. С 16 ноября по 26 декабря закрыли движение по Жуковского (на участке от пересечения с улицей Воронянского до Могилевской). Здесь можно почитать, как пустили общественный транспорт в связи с перекрытиями.

Первый тоннель до станции «Ковальская Слобода» на улице Жуковского механизированный щит докопал весной этого года, 11 апреля.

Сейчас в Минске строятся четыре станции третьей ветки метро: «Юбилейная площадь» — рядом с «Фрунзенской», «Площадь Франтишка Богушевича» — возле Музыкального театра, «Вокзальная» — с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная», «Ковальская Слобода» — в районе улицы Жуковского. Все эти станции входят в первую очередь строительства новой линии подземки.

 
Теги: Минск
 
 
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- Можно с уверенностью сказать, что открытие новой ветки метро в 2020 году состоится, мы соединили сегодня все 4 станции тоннелями, - сообщил генеральный директор...
 
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