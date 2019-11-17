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«Алеся» докопала последний тоннель для первого участка третьей ветки метро
18.11.2019 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Механизированный щит докопал второй тоннель к станции метро «Ковальская Слобода». Открытие новой ветки метро состоится в 2020 году.
— Можно с уверенностью сказать, что открытие новой ветки метро в 2020 году состоится, мы соединили сегодня все 4 станции тоннелями, — сообщил генеральный директор «Минсметростроя» Леонид Стухальский.
Чтобы механизированный щит достать, понадобится время. С 16 ноября по 26 декабря закрыли движение по Жуковского (на участке от пересечения с улицей Воронянского до Могилевской). Здесь
Первый тоннель до станции «Ковальская Слобода» на улице Жуковского механизированный щит
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- Можно с уверенностью сказать, что открытие новой ветки метро в 2020 году состоится, мы соединили сегодня все 4 станции тоннелями, - сообщил генеральный директор...
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