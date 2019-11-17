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Стало известно, когда закроют участок второй ветки метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки»
18.11.2019 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В «Минскметрострое» рассказали, когда будут строить ветку съезда с третьей линии на вторую и придется ли для этого закрывать некоторые станции действующей подземки.
Генеральный директор «Минскметростроя» Леонид Стухальский рассказал, когда планируют закрыть часть второй ветки метро из-за работ по строительству подземки.
— Очень серьезная работа впереди: врезка стрелки, соединить вторую линию с третьей. Думаю, в марте-апреле будет остановка метро для врезки. По графику дней на пять мы остановим поезда от «Фрунзенской» до «Каменной Горки». Заранее приносим извинения за временные неудобства, придется немного потерпеть: стройка временная, а метро навечно. Когда стрелка будет сделана, можно будет говорить уверенно, когда начнется обкатка поездов по новой линии.
Как уже Минске на время закроют из-за строительства третьей линии">сообщалось, в Минске придется на какое-то время закрыть участок второй ветки метро (от «Фрунзенской» до «Каменной Горки»), пока будут строить примыкание второй и третьей линий метро.
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«Думаю, в марте - апреле будет остановка метро для врезки. По графику дней на пять мы остановим поезда от «Фрунзенской» до «Каменной Горки».
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