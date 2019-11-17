Стало известно, когда закроют участок второй ветки метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки»

Источник материала: Tut.by

В «Минскметрострое» рассказали, когда будут строить ветку съезда с третьей линии на вторую и придется ли для этого закрывать некоторые станции действующей подземки.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Генеральный директор «Минскметростроя» Леонид Стухальский рассказал, когда планируют закрыть часть второй ветки метро из-за работ по строительству подземки.

— Очень серьезная работа впереди: врезка стрелки, соединить вторую линию с третьей. Думаю, в марте-апреле будет остановка метро для врезки. По графику дней на пять мы остановим поезда от «Фрунзенской» до «Каменной Горки». Заранее приносим извинения за временные неудобства, придется немного потерпеть: стройка временная, а метро навечно. Когда стрелка будет сделана, можно будет говорить уверенно, когда начнется обкатка поездов по новой линии.

Как уже Минске на время закроют из-за строительства третьей линии">сообщалось, в Минске придется на какое-то время закрыть участок второй ветки метро (от «Фрунзенской» до «Каменной Горки»), пока будут строить примыкание второй и третьей линий метро.