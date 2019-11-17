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Из-за ремонта моста в течение двух недель изменят движение поездов между Ждановичами и Ратомкой

18.11.2019 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за ремонта железнодорожного моста на этой и следующей неделе временно не будут ходить в определенное время электрички между станциями Ждановичи и Ратомка. Об этом предупреждает предприятие «Столичный транспорт и связь» со ссылкой на данные БелЖД.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Изменения в движении будут действовать для сквозного движения региональных и городских электричек между двумя станциями 18−22 ноября и 25−28 ноября в периоды с 09.00 до 17.00 и после 22.00.

В это время городские и региональные электрички с отправлением из Минска будут ехать до Ждановичей и обратно. А между Ждановичами и Ратомкой пассажиров будут перевозить от или к поездам на автобусах, с остановкой по требованию на «Минском море». В автобусах можно будет проехать по ж/д билету. Время в дороге — полчаса.

Подробное расписание автобуса между Ждановичами и Ратомкой можно изучить на сайте «Столичного транспорта и связи».

Плюс к тому в этот период будут чаще курсировать автобусы от Ждановичей до Ратомки по маршруту № 499-ТК Минск (ул. Бобруйская) — Заславль (каждые 10−11 минут).

Пассажирам нужно учесть, что пересадки предусмотрены и для некоторых поездов, которые следуют дальше Ратомки — в Молодечно, Гудогай. Подробнее можно уточнить расписание на сайте Белорусской железной дороги (поезда с пересадкой на автобус обозначены отдельно).

 
Теги: Минск
 
 
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